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Шнейдеров: В России узаконили цензуру
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Шнейдеров: В России узаконили цензуру 

Национальная Служба Новостей 21 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: В Москве простились с Олегом Табаковым Давид Шнедеров: В Москве сегодня простились с Олегом Табаковым. На последнюю церемонию пришли самые близкие артиста — родные, коллеги и ученики. Его могила располагается на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. На Центральной аллее кладбища установили два шатра для родных и близких Табакова.
Эта новость грустная по целому ряду причин. Ну, во-первых, уходит поколение. Наверное, не очень хорошо так говорить, но достойной смены что-то не видно. Во-вторых, Олег Павлович не оставил преемника и я очень боюсь, что сейчас начнется реальная драка за невероятно лакомые куски: Московский художественный театр, «Подвал» («Табакерка») и Школу-студию МХАТ. И еще один повод для грусти — православные активисты выступили против отпевания Олега Павловича Табакова. Если они меня слышат: ребята, вы — подонки! Другого слова у меня для вас нет!
Топ-2: Суд не вернул картину «Смерть Сталина» в прокат Давид Шнедеров: Суд не вернул картину «Смерть Сталина» в прокат, посчитав, что решение Министерства культуры РФ никак не затрагивают права кинозрителей.
Значит, видимо, я — не кинозритель. Мои права это решение затронуло! Я считаю, что подобное решение суда — это абсолютное узаконивание цензуры. Поздравляю вас, господин Мединский! Вы добились своего!
Топ-3: Россияне высказались о качестве отечественных фильмов Давид Шнедеров: Россияне высказались о качестве отечественных фильмов. В ходе опроса ВЦИОМ 61% респондентов отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами. В обратном уверены 4% опрошенных, еще 25% полагают, что качество отечественного кино за последние пару лет не изменилось.
Я считаю, что этот опрос нужно повторить примерно через год. На мой взгляд, сигналом о возрождении российского кино, сигнал о том, что мы построили индустрию кинематографа, станет тот момент, когда такие картины, как «Движение вверх», как «Лед» будут выходить два раза в месяц. Именно так в Америке выходят фильмы, которые собирают приличную «кассу».
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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