Россияне доверяют рублю

Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что у них нет сбережений.

Так они ответили на следующий вопрос: «В какой валюте вы храните свои сбережения?». 34 процента респондентов рассказали, что хранят сбережения в рублях.

Еще 16 процентов опрошенных хранят деньги в долларах, четыре процента — в евро, а один процент — в других зарубежных валютах.

Всего в опросе приняли участие 6194 человека.

Ранее портал Banki.ru посоветовал россиянам задуматься о покупке валюты, пока доллар остается стабильным. Как отмечает издание, сейчас рубль поддерживают цены на нефть и приток капитала в российские активы. Доллар с середины февраля остается на уровне 56—57 рублей.

Однако риски ослабления рубля, по мнению портала, все же есть: возможное снижение цен на нефть из-за роста добычи сланцевой нефти, повышение ставок Федеральной резервной системы США и одновременное снижение ключевой ставки ЦБ , а также новые санкции, которые могут ввести на Западе.

Хорошим моментом для покупки валюты эксперты назвали конец марта, когда экспортерам предстоит выплатить государству около 1,8 триллиона рублей налогов. Эти выплаты могут поддержать курс рубля, и доллар опустится до 55,6 рубля.