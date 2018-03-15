Ещё
Россияне доверяют рублю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне доверяют рублю 

Рамблер 15 марта 2018
Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что у них нет сбережений.
Так они ответили на следующий вопрос: «В какой валюте вы храните свои сбережения?». 34 процента респондентов рассказали, что хранят сбережения в рублях.
Еще 16 процентов опрошенных хранят деньги в долларах, четыре процента — в евро, а один процент — в других зарубежных валютах.
Всего в опросе приняли участие 6194 человека.
Ранее портал Banki.ru посоветовал россиянам задуматься о покупке валюты, пока доллар остается стабильным. Как отмечает издание, сейчас рубль поддерживают цены на нефть и приток капитала в российские активы. Доллар с середины февраля остается на уровне 56—57 рублей.
Однако риски ослабления рубля, по мнению портала, все же есть: возможное снижение цен на нефть из-за роста добычи сланцевой нефти, повышение ставок Федеральной резервной системы США и одновременное снижение ключевой ставки ЦБ, а также новые санкции, которые могут ввести на Западе.
Хорошим моментом для покупки валюты эксперты назвали конец марта, когда экспортерам предстоит выплатить государству около 1,8 триллиона рублей налогов. Эти выплаты могут поддержать курс рубля, и доллар опустится до 55,6 рубля.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП40
Порошенко поставили ультиматум по Крыму276
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»143
Умер Александр Павловский13
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина167
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение