В Рязанской области увеличили производство скота и птицы на забой

По состоянию на 1 марта в целом в Рязанской области произвели 13,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 25,1% больше соответствующего периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.