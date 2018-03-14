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В Рязанской области увеличили производство скота и птицы на забой
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В Рязанской области увеличили производство скота и птицы на забой 

АиФ Рязань 14 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
По состоянию на 1 марта в целом в Рязанской области произвели 13,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 25,1% больше соответствующего периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
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