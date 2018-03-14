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Новосибирцы признались, что просматривают новые вакансии в рабочее время
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Новосибирцы признались, что просматривают новые вакансии в рабочее время 

ngs.ru 14 марта 2018
Фото: ngs.ru
Сайт по поиску работы Зарплата.ру провёл опрос и узнал, как новосибирцы ищут работу, а также на какие ухищрения они готовы, чтобы избежать скандала перед увольнением и не расстаться с работой раньше времени.
«Больше половины [опрошенных] жителей Новосибирска (67%) ищут новую работу, не увольняясь со старой. Причём половина из них не говорят об этом своему руководству. Основная причина страх — начальник узнает и уволит раньше, чем появится новое место, так говорят 25%. Ещё 15% боятся остаться без выплат, а каждый десятый — что отношения с работодателем и коллегами будут испорчены», — рассказывают специалисты Зарплаты.ру.
Почти половина (47%) просматривают новые предложения в рабочее время. Из них 54% откликается на вакансии и переписываются с работодателем, не отходя от своего стола.
Каждый пятый уходит в другой кабинет или переговорную комнату, 15% выходят за пределы офиса — в коридор или на улицу ответить работодателю, а 11% — в столовой или курилке. Каждый десятый соискатель рассказывает о своих поисках коллегам, а остальные скрывают от всех.
60% соискателей пользуются функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, 30% не боятся быть уличёнными в поиске новой работы, а 10% вообще не знают о такой возможности.
В конце февраля Зарплата.ру во время своего опроса выясняла, какие профессии, по мнению новосибирцев, больше подходят мужчинам, а какие — женщинам.
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