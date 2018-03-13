Бывший соратник нападает на лидера российской оппозиции Навального

МОСКВА (NRK): « Алексея Навального проблемы общества не волнуют. Его волнует исключительно он сам». Это слова Виталия Серуханова, бывшего близким соратником российского оппозиционного политика в течение долгих лет.

«Алексей Навальный использует людей как своего рода стадо избирателей», — говорит Виталий Серуканов, который вполне по-русски оказался сейчас в состоянии ожесточенной войны со своими политическими единомышленниками, с которыми он тесно сотрудничал еще каких-то пару месяцев назад.

Никто не может отрицать, что Алексей Навальный — вне конкуренции, на сегодняшний день он — самый известный оппозиционный политик в России , хотя по опросам общественного мнения поддерживают его максимум несколько процентов населения.

Но его также критикуют за нежелание сотрудничать с другими и за то, что он жертвует сторонниками и соратниками для достижения своих политических целей, а именно: для того, чтобы стать президентом России.

«Проблема нас, русских, заключается в том, что, когда у нас есть возможность развивать демократические структуры, мы слишком переоцениваем свои силы. И вместо того, чтобы делать ставку на демократию, мы решаем делать ставку на какого-то одного человека, который вновь использует эту ситуацию», — говорит Виталий Серуканов в интервью NRK.

Крот?

Сейчас Серуканов находится в состоянии ожесточенной войны со своими бывшими политическими друзьями, в частности, после того, как он попытался украсть бренд «Партия прогресса» для создания возможной политической платформы после президентских выборов, в участии в которых Навальному отказали, поскольку у него есть условный срок за хищение.

Алексей Навальный подверг критике «предательство» своего бывшего сотрудника лишь в общих выражениях, но пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила «Новой газете», что они сейчас смотрят на Серуканова как на крота, который в течение длительного времени противодействовал Навальному и движению, которое он возглавляет.

Сам Серуканов считает, что здесь речь в первую очередь идет о том, что Россия не в состоянии создавать работающие политические демократические партии.

Путин может повести Россию в еще более авторитарном направлении

И в данном случае Виталий Серуканов думает не только об Алексее Навальном, но и о Владимире Путине, который является безусловным фаворитом, имеющим все шансы победить на президентских выборах в России 18 марта.

По данным опроса общественного мнения, опубликованного институтом ВЦИОМ в понедельник, 69% тех, кто решил принять участие в голосовании, собираются голосовать за Путина. Это некоторый спад по сравнению с предыдущими опросами, но все, тем не менее, указывает на то, что Путин одержит убедительную победу, что означает, что второго тура выборов не будет.

Виталий Серуканов относится к числу тех, кто стал всерьез заниматься политикой после крупных демонстраций в связи с выборами в 2011-2012 годах. Тогда в знак протеста против случаев фальсификации на выборах и злоупотребления властью, за которыми стояла элита страны во главе с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым , на улицы Москвы вышли сотни тысяч человек.

Навальный обманул людей

«Тогда гражданское общество в России почувствовало, что появилась возможность повлиять на положение в стране, и были люди, которые могли бы это сделать», — говорит Виталий Серуканов в беседе с NRK. Сегодня он стал гораздо покорнее, но считает, что очевидная победа Путина может повести Россию в еще более авторитарном направлении.

Будучи по образованию юристом, Серуканов в первых рядах тех, кто борется за демократию, он постоянно находится в состоянии конфликта с полицией и властями.

Но весной 2017 года Виталий Серуканов стал сомневаться в методах, которые использовал Алексей Навальный. Полиция безжалостно обрушивалась на участников демонстраций, не санкционированных властями.

«Только в одной Москве было арестовано 1,5 тысячи человек, это очень много. Все отделения милиции были переполнены людьми. И многие чувствовали себя обманутыми. Многие вышли на эти несанкционированные демонстрации, потому что Алексей Навальный пообещал им компенсацию в случае, если их арестуют».

«Но Навальный не сказал, что существовала опасность ареста, что они могут предстать перед судом. Людям следовало рассказать, что против них может быть начато расследование, такова сегодняшняя реальность в России».

Навальный — не тот, каким был в 2013 году

Незадолго до нового года между Виталием Серукановым и Алексеем Навальным произошел полный разрыв. Сейчас Серуканов считает, что создание такого культа, который окружает одного человека в российской оппозиции, опасно.

— Честно говоря, Алексей Навальный как ведущий оппозиционный политик не имел конкуренции, чего в России быть не должно. И это, вне всякого сомнения, очень сильно повлияло и на него самого. Если сравнить Алексея Навального образца 2013 года и того, каким он стал к 2018 году, то это два разных политика. Сегодня он политик, не имеющий человеческого лица, — говорит Виталий Серуканов корреспонденту NRK.

— А Вы сами будете участвовать в выборах, голосовать собираетесь?

— Моя позиция проста. Я приду на избирательный участок, но собираюсь опустить в урну незаполненный бюллетень.