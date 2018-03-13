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В Школе № 810 выбирают режим обучения и время начала занятий
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В Школе № 810 выбирают режим обучения и время начала занятий 

Управа района Вешняки 13 марта 2018
Фото: Управа района Вешняки
В воскресенье 18 марта в Школе № 810 будет проведён опрос, касающийся различных аспектов организации работы школы. Об этом сообщила директор образовательной организации, депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Нонна Баринова.
В опросе будут участвовать сотрудники образовательного учреждения, родители или законные представители обучающихся, сами ученики школы в возрасте от 14 лет и старше. Жители района Вешняки также могут высказать своё мнение по данному вопросу.
Нужно будет ответить на два вопроса, актуальных для всех участников образовательного процесса. В первом вопросе речь пойдёт о времени начала учебных занятий. Пока что они начинаются в 8:30. Голосующим предстоит выбрать, это же время останется в следующем году или лучше установить другое. Второй вопрос коснётся режима обучения. В этом учебном году в Школе № 810 предусмотрен модульный режим обучения, подразумевающий пять (шесть) недель учёбы и одну неделю каникул. Альтернативным вариантом будет являться традиционный режим обучения. Вешняковцы должны решить, какой именно режим каникул будет внедрён в следующем учебном году.
Опрос будет проходить в зданиях школы 18 марта с 8:00 до 20:00 по адресам: Корпус №1 — ул. Красный Казанец, д. 3А, Корпус №2 — ул. Снайперская, д. 4А, Корпус №6 — ул. Снайперская, д. 11А.
Руководство образовательной организации призывает всех жителей принять в нём участие.
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