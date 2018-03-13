В России начали измерять благополучие граждан. Самая больная тема — достаток

«Почему важно изучать благополучие? Это залог стабильности, уверенности в завтрашнем дне, возможность планировать свои доходы и расходы, — говорит старший специалист ФОМ Наталья Гашенина. — То, насколько граждане ощущают себя благополучными, показывает стабильность государственной финансовой системы. ВВП на душу населения перестает быть актуальным показателем. Например, на экономическом форуме в Давосе презентовали много новых факторов оценки, в частности, благополучие. Скажем, Королевство Бутан провозглашает благополучие своих граждан главной целью, это прописано в конституции, они высчитывают его показатели и стремятся к их повышению. Нам важно понять, как на благополучие населения России влияет финансовая сфера».

Прежде чем приступить непосредственно к проекту «Благополучие», социологи провели несколько предварительных опросов. Например, выяснили, какие категории россиян считают свою жизнь благополучной, а какие — нет, и что вообще мы понимаем под благополучием.

Самая больная тема — достаток. 54% респондентов назвали главным критерием устойчивое материальное положение. «Чтобы сыт, и одет, и обут был», «Большая зарплата, тридцать тысяч хотя бы», «Когда я смогу спокойно купить мясо, а не тушёнку тухлую» — таковы типичные реплики наших сограждан этой категории. Хорошо зарабатывающие люди обычно называют другие вещи — самореализацию, свободу и независимость. Но таких был всего один процент.

Среди других важных для благополучия вещей — здоровье, собственное и членов семьи (14%), отсутствие войны (12%), счастливая семейная жизнь (10%), стабильная работа без риска внезапного сокращения и возможность зарабатывать честным трудом (8%), доступное здравоохранение и образование (4%). Еще два процента назвали обязательным интересный досуг и доступный отдых («Иногда хотя бы сходить в театр», «Чтобы ездить по России денег хватало», «Раз в год на море»).

Безусловно благополучной считают свою жизнь 20%, а наоборот — 22. В основном, позитивно настроена молодежь 18-24 лет (28%). На другом полюсе 32% людей 45-54 лет и 26% пенсионеров. И это тревожный показатель, считает Гашенина: «В развитых странах люди предпенсионного возраста и пенсионеры, наоборот, самая благополучная группа».

Важным фактором субъективного благополучия остается высшее образование, несмотря на то, что его значение и конкретный профиль для карьеры давно не так важны. 24% людей с «вышкой» — в плюсе, в минусе — 28% с образованием не выше среднего. Очень влияет на исследуемое ощущение социальный статус: бизнесмены и руководители чувствуют себя благополучными, безработные — предсказуемо нет. Интересно отметить также дихотомию городов: если вынести за скобки Москву , благополучие ощущают жители малых городов (менее чем с пятьюдесятью тысячами населения), неблагополучие витает в небесах крупных — от 250 тысяч до миллиона человек.

Составленная модель благополучия включает в себя несколько факторов — очень субъективные, как семейный статус, наличие детей, ощущение справедливого вознаграждения за свой труд, так и вполне объективные — состояние инфраструктуры, инфляция, образование и медицина. В Центробанке считают, что они могут воздействовать на часть факторов прямо: это удовлетворенность финансовыми услугами, уровень жизни (доходы, расходы, экономия, долги и кредиты, сбережения и имущество, жилье), еще на несколько опосредованно. В планах: обеспечить стабильность цен, устойчивость финансового рынка, доступность финансовых услуг, повышение финансовой культуры и грамотности.

Поучаствовать в «облагополучивании» россиян могут и коммерческие банки — корректировкой существующих инструментов и созданием новых, кредитами муниципалитетам на благоустройство городского хозяйства и так далее. Почему это важно для них? Все просто: станет больше клиентов, у которых будет больше денег.

«С ростом благополучия у человека растет самооценка, расширяются и потребности, и горизонт планирования. Для удовлетворения своих желаний они приходят в банк за кредитами, открывают вклады», — говорит Наталья Гашенина.

ЦБ предполагает, что коммерческие банки смогут разработать новые востребованные инструменты и услуги, расширить свою аудиторию и повысить доверие к себе. Это сыграет на руку и экономике в целом, и самому регулятору, цели которого несколько глобальнее, например, повысить финансовую грамотность наших людей и снизить количество оплошностей, ведущих к потере сбережений.

В результате все это должно укрепить доверие к власти в целом. Удастся ли, узнаем нескоро. Пожалуй, не так-то просто взять и укрепить благополучие граждан. Правда, по итогам проекта ЦБ и ФОМ должны проясниться ключевые моменты, над которыми надо работать финансистам. Осталось дождаться его результатов.

Фонд «Общественное мнение» проведет исследование во всех федеральных округах. Первая волна пройдет в конце весны и начале лета. Социологи сформируют базовый индекс благополучия, а потом будут следить за его динамикой, что на него влияет и каким образом. Возможно, отдельные регионы будут исследованы глубже остальных, но какие именно, станет ясно позже.