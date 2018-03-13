Омичи на третьем месте в России по готовности уехать из региона 

В рамках проекта «Качество жизни в городах России» Финансовый университет при правительстве России оценил готовность населения крупных и средних городов к миграции, то есть отъезду на новое постоянное место жительства.
Исследование проводилось методом телефонного опроса населения крупных и средних российских городов в конце 2017 — начале 2018 гг.
По данным учёных, только 8% жителей крупных и средних российских городов готовы переехать на новое место жительства в ближайшие год-два. Наименьшая доля жителей, готовых к миграции, отмечена в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде и Севастополе.
Больше всего желающих покинуть свой город в Махачкале, Тольятти, Омске, Томске и Челябинске. Из Омска готовы уехать 17% жителей.