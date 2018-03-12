Оппозиционер Сергей Удальцов призвал жителей Башкирии идти на выборы 

Известный оппозиционер Сергей Удальцов побывал в Уфе, где пообщался с журналистами и поучаствовал в митингах.
На пресс-конференции, прошедшей в Уфе 9 марта, он заявил, что возможен второй тур президентских выборов и призвал граждан идти на голосование 18 марта.
«Власть надеялась проскочить эти два месяца без особых для себя потерь, но запрос на перемены очень велик», — считает политик.
По его мнению, возможен второй тур президентских выборов, «если честно считать» голоса избирателей и «не осуществлять махинаций».
«Надо идти и голосовать, всех разбудить, опровергнуть эту теорию бойкота», — заявил он.
«Это расслабляет протестного избирателя», а власти приведут на избирательные участки «измученных административным ресурсом сторонников Путина».
По его данным, на основании опроса, который «Левый фронт» провёл в 30 регионах РФ, опросив около 3 тысяч человек, желание принять участие в предстоящем голосовании высказало 66% респондентов.
Охарактеризовал он и избирательную систему в Башкирии.
«В национальных республиках есть традиции авторитарного стиля поведения, в том числе в центризбиркомах, — пояснил он. — Нарушение законов, фальсификации… Они очень распространены. Результат на выборах власть делает себе во многом в национальных республиках. На Кавказе, Татарстане, Башкортостане непростая ситуация, все это видят и на этот счёт никто молчать не собирается. Очень важно здесь организовать наблюдение на избирательных участках».
Также Сергей Удальцов принял участие в митингах в Уфе и Стерлитамаке. На них он тоже критиковал действующую власть и призывал людей прийти на выборы.