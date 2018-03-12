Ещё
Оппозиционер Сергей Удальцов призвал жителей Башкирии идти на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оппозиционер Сергей Удальцов призвал жителей Башкирии идти на выборы 

АиФ-Уфа 12 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
Известный оппозиционер Сергей Удальцов побывал в Уфе, где пообщался с журналистами и поучаствовал в митингах.
На пресс-конференции, прошедшей в Уфе 9 марта, он заявил, что возможен второй тур президентских выборов и призвал граждан идти на голосование 18 марта.
«Власть надеялась проскочить эти два месяца без особых для себя потерь, но запрос на перемены очень велик», — считает политик.
По его мнению, возможен второй тур президентских выборов, «если честно считать» голоса избирателей и «не осуществлять махинаций».
«Надо идти и голосовать, всех разбудить, опровергнуть эту теорию бойкота», — заявил он.
«Это расслабляет протестного избирателя», а власти приведут на избирательные участки «измученных административным ресурсом сторонников Путина».
По его данным, на основании опроса, который «Левый фронт» провёл в 30 регионах РФ, опросив около 3 тысяч человек, желание принять участие в предстоящем голосовании высказало 66% респондентов.
Охарактеризовал он и избирательную систему в Башкирии.
«В национальных республиках есть традиции авторитарного стиля поведения, в том числе в центризбиркомах, — пояснил он. — Нарушение законов, фальсификации… Они очень распространены. Результат на выборах власть делает себе во многом в национальных республиках. На Кавказе, Татарстане, Башкортостане непростая ситуация, все это видят и на этот счёт никто молчать не собирается. Очень важно здесь организовать наблюдение на избирательных участках».
Также Сергей Удальцов принял участие в митингах в Уфе и Стерлитамаке. На них он тоже критиковал действующую власть и призывал людей прийти на выборы.
АиФ-Уфа: последние новости
Из квартиры уфимской кошатницы вывезли более 10 питомцев и грузовик мусора Gelandewagen сгорел ночью в Уфе Замёрзшего крокодила нашли на трассе в Башкирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП42
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»118
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Семью Фриске лишают имущества18
Умер Александр Павловский11
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение