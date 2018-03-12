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Интерес молодежи к выборам вырос
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ВЦИОМ заявил о росте интереса в последние две недели к выборам среди молодежи 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает рост интереса к выборам президента России среди молодежи, который наблюдается в последние две недели. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции на тему "Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя".
"У нас молодежь голосует традиционно плохо. Но в последние две недели мы фиксируем рост мобилизации именно в молодежной группе. Мы ожидаем очень неплохого уровня явки именно в молодежной группе", — сказал он.
При этом Федоров уточнил, что эта мобилизация "политическая, а не административная".
"То есть людей тянут на выборы, а не толкают", — пояснил глава ВЦИОМ.
По его словам, это во многом связано с активной кампанией по информатизации населения о предстоящих выборах, развернувшейся не только на телевидении, но и в интернете и социальных сетях, которую проводит Центризбирком.
Как напомнил Федоров, в этом году "7 млн человек получит право впервые участвовать в выборах".
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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