Интерес молодежи к выборам вырос

ВЦИОМ заявил о росте интереса в последние две недели к выборам среди молодежи

"У нас молодежь голосует традиционно плохо. Но в последние две недели мы фиксируем рост мобилизации именно в молодежной группе. Мы ожидаем очень неплохого уровня явки именно в молодежной группе", — сказал он. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает рост интереса к выборам президента России среди молодежи, который наблюдается в последние две недели. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции на тему "Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя".

При этом Федоров уточнил, что эта мобилизация "политическая, а не административная".

"То есть людей тянут на выборы, а не толкают", — пояснил глава ВЦИОМ.

По его словам, это во многом связано с активной кампанией по информатизации населения о предстоящих выборах, развернувшейся не только на телевидении, но и в интернете и социальных сетях, которую проводит Центризбирком

Как напомнил Федоров, в этом году "7 млн человек получит право впервые участвовать в выборах".

Выборы президента России пройдут 18 марта.