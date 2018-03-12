Екатеринбург признали самым безопасным городом в России

Столица Урала попала в рейтинг, составленный на основе оценок горожан, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал»

В федеральном опросе, который проводило независимое агентство ZOOM MARKET, принимали участие 29 российских городов. Респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале, насколько безопасно они чувствуют себя в городе. Всего в опросе принимали участие 2900 человек в возрасте от 19 до 54 лет.

Совсем недавно Екатеринбург боролся за звание третьей столицы России. Блогер Илья Варламов устраивал на своей странице в LiveJournal неофициальный опрос.

Омск, Севастополь, Грозный, В первом туре в голосовании принимали участие Казань, Новосибирск , Екатеринбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Самара Волгоград . По результатам пользовательского опроса в финал вышли Екатеринбург и Казань. «Два дня назад я решил провести в своем блоге опрос — в общем-то, ради шутки — на тему „Какой город достоин звания третьей столицы России?“. Но все восприняли его очень серьёзно, особенно казанцы. Часов до 6 вечера довольно уверенно лидировал Екатеринбург. Второй шла Казань, а Новосибирск с небольшим отрывом был на 3-м месте. Но потом тему подхватили СМИ Татарстана и казанские паблики. Новости выходили с заголовками типа „Варламов призвал лишить Казань звания третьей столицы“ (хотя ни к чему такому я не призывал). В соцсетях поднялась волна народного возмущения», — рассказал Илья Варламов.

В финале победительницей оказалась Казань. Екатеринбургу не хватило всего лишь 169 голосов.