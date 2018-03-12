Екатеринбург признали самым безопасным городом в России 

Столица Урала попала в рейтинг, составленный на основе оценок горожан, об этом сообщает в понедельник, 12 марта, «АиФ-Урал».
В рейтинге Екатеринбург занял почетное первое место. Следом за ним идут Москва и Казань. Ближайшие к уральской столице города Челябинск и Пермь заняли 18 и 22 место соответственно. На последнем, 29 месте, оказалась столица еще одного соседнего со Свердловской областью региона — Тюмень.
В федеральном опросе, который проводило независимое агентство ZOOM MARKET, принимали участие 29 российских городов. Респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале, насколько безопасно они чувствуют себя в городе. Всего в опросе принимали участие 2900 человек в возрасте от 19 до 54 лет.
Напомним, до этого Екатеринбург попадал в список «богатых и независимых» городов России. Как показало исследование, в столице Урала безвозмездные поступления в бюджет покрывают более 50% расходов. А Свердловская область ранее попадала в топ-10 регионов по благоустройству городской среды. Средний Урал стал шестым, лишь немного уступив по количеству баллов Амурской, Архангельской, Московской, Калужской областям и Краснодарскому краю. При этом позади остались Тюменская и Орловская область, а также республика Татарстан и Хабаровский край.
Совсем недавно Екатеринбург боролся за звание третьей столицы России. Блогер Илья Варламов устраивал на своей странице в LiveJournal неофициальный опрос.
В первом туре в голосовании принимали участие Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Самара, Омск, Севастополь, Грозный, Волгоград. По результатам пользовательского опроса в финал вышли Екатеринбург и Казань. «Два дня назад я решил провести в своем блоге опрос — в общем-то, ради шутки — на тему „Какой город достоин звания третьей столицы России?“. Но все восприняли его очень серьёзно, особенно казанцы. Часов до 6 вечера довольно уверенно лидировал Екатеринбург. Второй шла Казань, а Новосибирск с небольшим отрывом был на 3-м месте. Но потом тему подхватили СМИ Татарстана и казанские паблики. Новости выходили с заголовками типа „Варламов призвал лишить Казань звания третьей столицы“ (хотя ни к чему такому я не призывал). В соцсетях поднялась волна народного возмущения», — рассказал Илья Варламов.
В финале победительницей оказалась Казань. Екатеринбургу не хватило всего лишь 169 голосов.