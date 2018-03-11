Опрос: французы считают, что журналистика и журналисты полезны для общества

ПАРИЖ, 11 марта. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев /. Журналистика играет важную роль и приносит пользу демократическому обществу. На это указывают данные опроса, опубликованные в воскресенье газетой Le Journal du Dimanche. Проведенный службой Viavoice опрос был осуществлен по заказу крупнейших СМИ, в частности, государственных медиахолдингов France Televisions и France Medias Monde. Он подтвердил, что подавляющее большинство французов — 92% — уверены в пользе журналистики.

При этом авторы исследования обращают внимание на то, что в целом такого мнения придерживается подавляющее большинство населения в различных слоях общества. Так, в поддержку журналистов и их деятельности высказываются 96% в группе управленцев среднего и высокого звена. В группе служащих и офисных работников более низкого ранга, а также мелких предпринимателей показатель равен 94%. Среди рабочих поддержка деятельности журналистов находится на уровне в 90%.

Как свидетельствуют данные опроса, при общем положительном отзыве 92% респондентов, 42% из этого числа считают, что журналистика «очень полезна» для общества. Противоположного мнения придерживаются лишь 6% и еще 2% опрошенных не смогли определить свою позицию. Подавляющее большинство французов — 84%, отвечая на вопросы анкеты, подчеркнули, что «журналистика будет существовать всегда и нормального общества без СМИ быть не может».

Преграда слухам

Большая группа опрошенных, 61%, уверены в том, что «журналисты тщательно проверяют публикуемую информацию, отсеивая слухи и ложную информацию». Эти респонденты считают, что именно в этом и должна заключаться главная задача деятельности СМИ.

В том, что публикации СМИ «несут и должны нести полезную информацию, помогающую жить», уверены 49% респондентов. При этом 48% указали на то, что задача СМИ заключается прежде всего в том, чтобы «делать достоянием гласности различного рода противозаконные действия». С мнением о том, что распространяемая информация «должна помогать выработать свои взгляды и отношение к происходящему», согласились лишь 27% опрошенных.

Как отметил в этой связи глава отдела исследований Viavoice Орельен Прюдом, «французы высказываются в первую очередь за существование таких СМИ, которые будут подавать обществу сигналы тревоги и информировать его. А не за СМИ, придерживающиеся определенной политической позиции и указывающие людям, что им следует думать по тому или другому поводу. Французы хотят сами выносить суждение о происходящем».

Значительное внимание в опросе было уделено отношению населения к ложным новостям. На то, что «в социальных сетях и в интернете распространяется все больше слухов и ложной информации» указали 87% французов. При этом 71% считает, что «все труднее отличить сайты настоящих СМИ, содержащих достоверную информацию, от тех, на которых фигурируют непроверенные сведения».

Нужен закон

В этой связи 70% французов уверены, что, подготавливая в настоящее время закон о противодействии ложным новостям, власти Франции «действуют правильно, так как ложные сведения оказывают все более сильное влияние на выбор избирателей и на функционирование демократии». Противоположного мнения придерживаются лишь 20%. Тем не менее 67% респондентов отмечают, что, по их мнению, «власти и юстиция не располагают возможностью определить, является ли информация ложной и делать это, проверяя информацию, должны сами журналисты».

В то же время 49% согласны с мнением, что разрабатываемый властями закон о борьбе с ложными новостями «представляет собой опасность для свободы прессы и свободы слова». Этого мнения не разделяют 39% опрошенных.

Опрос был проведен в период с 12 по 15 февраля на основе репрезентативной выборки в 1008 человек в возрастной группе начиная с 18 лет.