Назван антирейтинг кандидатов в президенты

Опрос ВЦИОМ выяснил отношение россиян к кандидатам в президенты

"У Владимира Путина самый низкий антирейтинг, не менялся на протяжении кампании, составляет 6%", — сказал Федоров. Респондентам был задан вопрос "За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?". Респонденты могли дать любое число ответов. Глава ВЦИОМ привел последние данные, полученные во время опроса 3-4 марта.

"Это интересный момент, потому что раньше, конечно, Жириновский всегда был лидером антирейтинга, он был такой отталкивающий персонаж на политической сцене, поэтому антирейтинг зашкаливал. Сегодня мы видим, что у него антирейтинг на уровне Явлинского… Ксения Собчак — лидер антирейтинга, 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать", — сказал гендиректор ВЦИОМ. Антирейтинг Григория Явлинского составил 33%, он не увеличился по мере приближения дня голосования, на протяжении кампании был такой же, уточнил Федоров. Показатель Владимира Жириновского составил, по последним данным, 36%, его антирейтинг тоже не вырос, отметил социолог.

ВЦИОМ проводил всероссийские ежедневные опросы в 2017-2018 годах. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Охват — не менее 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, а также около сотни сел.

В опросах принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки в ходе опросов 2017 года — по 600 респондентов каждый день, в 2018 году — по 1 тысяче респондентов каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ

Статистическая погрешность для выборки объемом 1,8 тысячи человек не превышает 2,5%, для выборки объемом 3 тысячи человек — 1,8%. Опросы проводились по инициативе и за счет ВЦИОМ.