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Назван антирейтинг кандидатов в президенты
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Опрос ВЦИОМ выяснил отношение россиян к кандидатам в президенты 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Самый высокий антирейтинг среди всех кандидатов в президенты за неделю до выборов социологи фиксируют в отношении Ксении Собчак (82%), у Владимира Путина он не меняется и составляет всего 6%, а антирейтинг Павла Грудинина вырос за два месяца до 24%, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Респондентам был задан вопрос "За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?". Респонденты могли дать любое число ответов. Глава ВЦИОМ привел последние данные, полученные во время опроса 3-4 марта.
"У Владимира Путина самый низкий антирейтинг, не менялся на протяжении кампании, составляет 6%", — сказал Федоров.
Согласно результатам опроса, за Максима Сурайкина ни при каких обстоятельствах не проголосуют 18% опрошенных, антирейтинги Бориса Титова и Сергея Бабурина оказались равны — по 19%.
"Антирейтинг Павла Грудинина сегодня составляет 24%, и он подрос за два месяца с 20 до 24%", — отметил гендиректор ВЦИОМ.
Антирейтинг Григория Явлинского составил 33%, он не увеличился по мере приближения дня голосования, на протяжении кампании был такой же, уточнил Федоров. Показатель Владимира Жириновского составил, по последним данным, 36%, его антирейтинг тоже не вырос, отметил социолог.
"Это интересный момент, потому что раньше, конечно, Жириновский всегда был лидером антирейтинга, он был такой отталкивающий персонаж на политической сцене, поэтому антирейтинг зашкаливал. Сегодня мы видим, что у него антирейтинг на уровне Явлинского… Ксения Собчак — лидер антирейтинга, 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать", — сказал гендиректор ВЦИОМ.
ВЦИОМ проводил всероссийские ежедневные опросы в 2017-2018 годах. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Охват — не менее 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, а также около сотни сел.
В опросах принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки в ходе опросов 2017 года — по 600 респондентов каждый день, в 2018 году — по 1 тысяче респондентов каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Статистическая погрешность для выборки объемом 1,8 тысячи человек не превышает 2,5%, для выборки объемом 3 тысячи человек — 1,8%. Опросы проводились по инициативе и за счет ВЦИОМ.
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