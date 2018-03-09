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Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года
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Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: Северпост
ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Россияне стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии в начале года. Об этом сообщило в четверг финское Государственное управление статистики.
"Январь традиционно является самым популярным месяцем у путешественников из России. Такая тенденция продолжилась и в этом году — россияне стали самой большой группой иностранцев в Финляндии — на них пришлось 164 тыс. ночевок в финских отелях (из 670 тыс., пришедшихся на иностранных туристов — прим. ТАСС)", — отмечает организация.
Количество их ночевок по сравнению с январем прошлого года выросло почти на 6%. В целом, подсчитали в управлении статистики, в начале наступившего года каждый четвертый иностранный турист в Суоми был россиянином. Чаще всего путешественники из РФ посещали столичный регион — Уусимаа, число поездок туда выросло на 23%.
На втором месте по общему количеству ночевок — британцы, далее идут французы и немцы. Двумя основными точками притяжения иностранцев также стала столица и Лапландия — туда обычно устремляются азиатские туристы, но в январе они очень часто ездили и в Южную Финляндию.
В 2017 году иностранцы посещали Финляндию намного активнее, чем годом ранее. Число ночевок зарубежных путешественников в финских отелях в 2017 году возросло на 813 тыс. (14%) по сравнению с показателями 2016 года и достигло 6,6 млн В этом смысле Финляндия значительно опередила другие государства Северной Европы — Швецию, Норвегию и Данию, где рост составил 2-4%.
Путешественники из России при этом продолжают оставаться в лидерах по посещению Финляндии: за минувший год количество их ночевок в стране составило 809 тыс. Как отмечают эксперты, россияне постепенно возвращаются в Суоми после спада, который продолжался после 2013 года в течение нескольких лет из-за экономической ситуации и падения курса рубля — еще пять лет назад число ночек туристов из РФ в Финляндии превышало миллион в год.
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