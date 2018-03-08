Вьетнам вошел в ТОП-10 зимних направлений у российских туристов

Индия, ОАЭ и По ее словам в список, возглавляемый российским курортом Сочи , также вошли Таиланд Турция . Большой популярностью пользуется китайский остров Хайнань.

Также Ломидзе подчеркнула, что россияне стали в целом чаще выезжать за рубеж на отдых: средний спрос на туры вырос с 10% до 40%. Что, впрочем, не сильно поспособствовало росту доходности — всего 15%. По словам эксперта, это незначительный рост.

«Доходы россиян не увеличились, но тенденция такова, что они готовы платить за качество отдыха, сокращая расходы на дополнительные услуги, — цитирует издание. —Люди готовы платить за полноценный отдых, но отказаться, например, от экскурсий».