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Вьетнам вошел в ТОП-10 зимних направлений у российских туристов
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Вьетнам вошел в ТОП-10 зимних направлений у российских туристов 

Вьетнам сегодня 8 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнам попал в список 10 самых популярных туристических направлений у россиян в зимний период, пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе
По ее словам в список, возглавляемый российским курортом Сочи, также вошли Таиланд, Индия, ОАЭ и Турция. Большой популярностью пользуется китайский остров Хайнань.
Также Ломидзе подчеркнула, что россияне стали в целом чаще выезжать за рубеж на отдых: средний спрос на туры вырос с 10% до 40%. Что, впрочем, не сильно поспособствовало росту доходности — всего 15%. По словам эксперта, это незначительный рост.
«Доходы россиян не увеличились, но тенденция такова, что они готовы платить за качество отдыха, сокращая расходы на дополнительные услуги, — цитирует издание. —Люди готовы платить за полноценный отдых, но отказаться, например, от экскурсий».
Ранее агентство Интерфакс со ссылкой все на ту же Ассоциацию туроператоров сообщало, что Вьетнам вошел, также, в список самых популярных направлений у россиян на мартовские выходные. Отмечалось, что большая часть таких туров была забронирована еще в начале 2017 года и длиться они будут, в большинстве своем, 4 или 7 дней.
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