В Италии «Движение 5 звёзд» смогло отобрать избирателей практически у всех партий

На всеобщих выборах в Италии «Движение 5 звёзд» поддержали молодежь и люди среднего возраста, а пенсионеры голосовали 4 марта преимущественно за демократов и партию «Вперёд, Италия».

В Италии сейчас многие задаются вопросом, что же представляет собой «Движение 5 звёзд», получившее на состоявшихся 4 марта всеобщих выборах поддержку более 32 процентов избирателей и ставшее первой по представительству в парламенте политической партией.

Весьма образный ответ на этот вопрос дал один из основателей и гарантов Д5З, популярный в прошлом актер и комик Беппе Грилло . В сюжете, показанном в среду в утреннем толк-шоу «Агора», выходящем на третьем канале государственного телевидения RAI, он заявил: «Мы являемся немного христианскими демократами, немного правыми, немного левыми, а также немного центристами, можем приспособиться ко всему. Механизм эволюции заключается в приспособлении к любым условиям. Выживает не более сильный вид, а лучше приспосабливающийся».

Сказанное Грилло во многом подтверждается статистическим портретом избирателя «пятизвёздочников», созданным исследовательским институтом Ixè по результатам опроса общественного мнения, проведённого среди принимавших участие в воскресном голосовании.

Из него следует, что из 10 млн 700 тысяч итальянцев, поддержавших движение, 57 процентов голосовали за него на предыдущих парламентских выборах в 2013 году. 13 процентов новых сторонников Д5З получило за счёт тех, кто пять лет назад предпочёл вообще не использовать своё право голоса, еще 12 процентов нынешних сторонников «антисистемного» движения тогда голосовали за центристов из «Гражданского выбора» экс-премьера Марио Монти . 7 процентов избирателей «пятизвёздочники» позаимствовали у левоцентристов-демократов, 2 процента у блока левых партий «Свободные и Равные». Еще 5 процента голосовавших 4 марта за них, до этого поддерживали другие партии, в том числе и правоцентристские.

В том же, что касается возраста избирателей, то М5З доминировало почти по всех возрастных категориях, но наибольшую поддержку оно нашло среди людей среднего возрасте — 50,2 процента. А вот среди пожилых людей за «пятизвёздочников» проголосовали лишь 14 процентов. Те, кому за 65 отдали предпочтение Демпартии — 30,6 процента и правоцентристам из «Вперёд, Италия» — 22,7 процента.

Обращает на себя внимание то, что за Д5З голосовали как работающие — 43,5 процента, так и безработные — 42,9 процента. Движение пользуется определённом успехом и у людей свободных профессий, которые до этого традиционно предпочитали правоцентристов, — 26,2 процента (для сравнения, у «Лиги» — 21,1 процента, «Вперёд, Италия» — 12,8 процента). Среди студентов количество отдавших голоса «пятизвёздочникам» составило 41,5 процента, а вот среди пенсионеров оно равно всего 16,1 проценту. Больше всего пенсионеров проголосовало за Демпартию — 29,8 процента и партию «Вперёд, Италия» — 21,7 процента.

Среди избирателей-мужчин «Движение 5 звёзд» поддержали 35,9 процента, среди женщин — 29,1 процент.

Как заявила в аналитической программе «Омнибус», выходящей на частном телеканале La7, руководительница другого исследовательского центра Euromedia Research Алессандра Гизлери, успех «пятизвёздочников» связан, прежде всего с тем, что в ходе предвыборной кампании они «говорили на площадях о проблемах людей, а не о служебных креслах». Д5З, считает она, прежде всего, «служит ориентиром для выступающих против правого центра».