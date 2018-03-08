Лучший подарок для россиянок — сюрприз

Сережки от Tiffany в подарок наши дамы предпочитают модному iPhone X. Такие данные опубликовал сервис Grabr, он занимается доставкой дорогих товаров из-за границы через путешественников.

Женщины из России — единственные, кто проголосовал за драгоценности. Представительницы других стран — однозначно за iPhone. Их выбор, кстати, поддерживает и большинство мужчин.

В помощь мужчинам опрос провела и радиостанция Business FM. Мы спросили у известных женщин, что бы вы выбрали: цветы или более практичный подарок, которым можно пользоваться весь год?

Юлия Далакян модельер «Для меня 8 Марта — это праздник символический, поэтому цветы — это самое приятное, что может быть после затянувшейся зимы. Уже какие-то значимые подарки — наверно, это Новый год и день рождения».

Председатель совета директоров компании БЕСТ-Новострой Ирина Доброхотова больше всего предпочитает получать в подарки цветы, но не откажется и от неожиданных презентов.

Ирина Доброхотова председатель совета директоров компании БЕСТ-Новострой «Мне нравятся, конечно, цветы, мне дарят их много, и они постоянно сопровождают мою жизнь. Но больше мне нравятся неожиданные подарки. Они неожиданно, действительно, получаются иногда и практичные. Ты не ожидаешь, что человек знает про тебя, что тебе это надо, что вот ты не задумываешься: так, это я отложу и передарю, а который ты точно распечатываешь, рвешь бумагу, и оно остается у тебя. Вот такие подарки обожаю».

Основатель, управляющий директор шоколадного ателье «Принцесса Шоко» Алла Комиссарова также считает, что подарки должны удивлять.

Алла Комиссарова основатель, управляющий директор шоколадного ателье «Принцесса Шоко» «Я люблю, когда меня удивляют. Мне нужно, чтобы был какой-нибудь подарок — пилотирование самолета в каком-нибудь тренажере или путешествие по реке, на ледоколе. Может быть, что-нибудь дешевле, но все равно что-то такое оригинальное, потому что каждый год цветы — это, мне кажется, не оригинально. Подарки должны удивлять. Я сама себе все могу подарить».