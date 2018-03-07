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В каждой четвертой компании Иркутска 8 Марта отмечают на рабочем месте
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В каждой четвертой компании Иркутска 8 Марта отмечают на рабочем месте 

АиФ Иркутск 7 марта 2018
Фото: АиФ Иркутск
81% жителей Иркутска, которые участвовали в опросе службы исследований HeadHunter, рассказали, что отмечают Международный женский день на рабочем месте. При этом в каждой четвертой компании работодатели и праздник организуют, и подарки дарят. Подарками ограничиваются в 17% копаний, а в 11% накануне праздника руководство только смягчает своё отношение сотрудникам коллектива.
В отношении подарков от руководства большинство женщин «проголосовали» за материальное вознаграждение. Такое поздравление с праздником хотят получать 66% представительниц прекрасного пола. А вот устная благодарность и похвала по случаю праздника устраивает только 12% работающих женщин. Интересно, что меньше всего тех, кого устроит моральный подарок, среди начинающих специалистов, юристов и специалистов сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» — 3-1%.
Кроме этого, в ходе опроса выяснилось, что индивидуальными подарками с коллегами на 8 Марта и 23 февраля обмениваются всего 14% жителей Иркутской области, 16% делают это исключительно в женский день, а 60% не дарят индивидуальных подарков вообще.
Кстати, 45% женщин признались, что регулярно получают комплименты от коллег. Чаще всего это случается у специалистов сфер «Продажи», «Юристы» и «Маркетинг, реклама, PR». А реже всего в «Информационных технологиях», банках и в «Управлении персоналом».
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