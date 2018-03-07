Чего хотят женщины. В отпуск 

Международный женский день подарил россиянам длинные выходные — четыре дня. На праздники граждане собираются путешествовать. Причем большая часть — 75% -отправится за границу.
Лидером спроса среди европейских направлений стала Прага. Провести праздники в трехзвездочном отеле в чешской столице стоит от 26 тысяч рублей с человека. Это примерно 460 долларов. Также у россиян на 8 марта популярны Рим, Париж, Милан.
Если говорить о пляжных направлениях, то популярностью пользуются Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. Спрос на эти страны туроператоры объясняют их доступностью.
Для отдыха в России путешественники выбирают Сочи и Минеральные воды. Путевку в санатории этих курортных городов можно купить менее чем за 15 тысяч рублей.
Самостоятельные путешественники выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Москву или города Золотого кольца.
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