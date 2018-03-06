Росстат назвал, какие продукты подорожали в феврале

Наибольший прирост потребительских цен отмечен в шести регионах, среди которых Иркутская область Хабаровский край , а также Москва Санкт-Петербург . Больше всего выросли цены в феврале на плодоовощную продукцию. Так, виноград подорожал на 8,6 процента, капуста и картофель — на 7,9 и 7,8 процента соответственно. Бананы, морковь, огурцы и свекла — на 3,6-6,8 процента. А вот цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны снизились на 0,3-2,7 процента.

На 0,8 процента подорожала икра и замороженная рыба. На 0,5-0,8 процента увеличились цены на йогурт, творожные сырки, маргарин, оливковое масло, кетчуп, газированные напитки. Подешевели на 3,4 процента гречневая крупа, на 1,2 процента — горох и фасоль. Стали дешевле свинина (на 1 процент), мясо птицы, мука, национальные сыры и брынза (на 0,7-0,8 процента).

Среди непродовольственных товаров в феврале больше всего подорожали ежедневные газеты и цветы — на 2,1-2,3 процента. Среди лекарств на 1,4 процента вырос в цене гель левомеколь, на 0,7-0,8 процента — препараты индапамид, «Линекс», «Ренни», валокордин, настойка пустырника. Вместе с тем сульфацетамид и валидол подешевели на 0,8 и 0,7 процента соответственно, а лоперамид — на 0,3 процента.

Дорожали в феврале в диапазоне от 0,5 до 1,4 процента женские пальто и мужские полуботинки, белье для новорожденных, краска для волос и даже швейные машинки.

Одновременно на 0,2-0,6 процента снизились цены на газовое моторное топливо, персональные компьютеры, телевизоры, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, смартфоны, фотоаппараты, триммеры электрические, металлочерепица, ламинат, меха и меховые изделия, ювелирные изделия, трикотажные головные уборы, а также отдельные виды зимней одежды и обуви.

Среди услуг на 0,5-0,9 процента стали дороже обходиться первичный прием у врача— специалиста, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, общий анализ крови, УЗИ брюшной полости, физиотерапевтическое лечение. На 1,4 процента выросли цены на ветеринарные услуги, на 0,5-0,7 процента стал дороже проезд в поездах дальнего следования. А вот авиабилеты подешевели на 1,2 процента.