ВЦИОМ: более 50% россиян по-прежнему воспринимает ЕГЭ как тест, а не комплекс заданий

МОСКВА , 6 марта. / ТАСС /. Большая часть россиян — 55% — воспринимает ЕГЭ не как комплекс заданий, а как тест.

"Россияне в целом слабо осведомлены об изменениях, произошедших в последние годы в содержании ЕГЭ, в частности, о том, что из ЕГЭ практически по всем предметам исключены задания с выбором одного ответа (так называемая «тестовая часть»). Хорошо об этом известно только 10%, еще 35% — слышали в общих чертах, тогда как 55% — узнали впервые в ходе опроса", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, исключение тестовой части не оказало существенного влияния на восприятие объективности ЕГЭ в глазах населения. 28% полагают, что это повысило объективность оценки, 27% — не оказало никакого влияния на качество процедуры оценки знаний, 17% видят в этом негативные последствия, 28% затруднились ответить. Мнение о повышении качества оценки знаний высказывали преимущественно учителя (50%) и молодежь, сдававшая ЕГЭ (45%).

Роль ЕГЭ как экзамена, облегчившего для большинства выпускников поступление в вуз, отмечают 43% респондентов. Порядка четверти опрошенных (27%) считают, что поступать стало сложнее, еще 18% — что ЕГЭ никак не повлиял на доступность поступления. «В целом поступление в вузы на основе результатов ЕГЭ воспринимается гражданами неоднозначно: „за“ — 40%, „против“ — 36%. При этом число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума за 10 лет», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Кроме того, более трети россиян (39%) в последние годы не слышали о мошенничестве при сдаче ЕГЭ, 44% — только как о единичных случаях. Лишь 15% запомнилась информация о массовых случаях фальсификаций. Большинство молодых людей, сдававших ЕГЭ (60%), считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушения.

"При этом россияне не боятся ЕГЭ и не воспринимают его как экзамен, который «невозможно сдать». Свыше половины (55%) уверены, что получили бы на экзамене высокую оценку: 7% — «отлично» и 48% — «хорошо», — подчеркивается в материалах.

ЕГЭ и политика

"Замена вступительных экзаменов в вузы на единый государственный экзамен прошла достаточно болезненно для нашего общества даже при очевидности многих ее положительных сторон. Сказалось и недоверие россиян к любым реформам (традиционное для россиян после шоковых реформ начала 90-х годов прошлого века), отсюда излишняя политизация, и неидеальное ее внедрение", — прокомментировал данные исследования генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов

"Нужно отдать должное руководителям и сотрудникам, отвечающим за развитием этой системы, — она серьезно изменилась и изменяется, хотя в общественном мнении «мифы» о ЕГЭ еще достаточно распространены", — отметил он.

Об опросе

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу АНО «Центр студенческих программ Российского союза молодежи» с 9 по 11 февраля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.