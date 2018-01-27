Хакамада назвала главные раздражающие черты мужчин

Хакамада назвала главные раздражающие в мужчинах факторы

Выяснилось, что чаще всего упоминались недоверие и тотальный контроль. Отталкиваясь от этого, Хакамада рассказала, что лично ей не нравится в мужчинах-соотечественниках.

«Меня, например, раздражает неуверенность мужчин. Они перестали совершать подвиги и стали бояться всего на свете», — подчеркнула она.

Не нравится ей и то, что мужчины боятся влюбляться, нести ответственность, рисковать и менять что-то в своей деятельности, когда нужно спасти положение. Кроме того, считает Хакамада, мужчины легче впадают в депрессию в эти «турбулентные времена», а выбираются с большими сложностями, «потому что они боятся учиться, как быть счастливым».