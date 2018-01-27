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Хакамада назвала главные раздражающие черты мужчин
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Хакамада назвала главные раздражающие в мужчинах факторы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Политик, писатель и общественный деятель Ирина Хакамада, отмечая показавшиеся ей интересными новости на проекте «Авторские новости от НСН», обратила внимание на опрос о том, что больше всего раздражает россиянок в мужчинах.
Выяснилось, что чаще всего упоминались недоверие и тотальный контроль. Отталкиваясь от этого, Хакамада рассказала, что лично ей не нравится в мужчинах-соотечественниках.
«Меня, например, раздражает неуверенность мужчин. Они перестали совершать подвиги и стали бояться всего на свете», — подчеркнула она.
Не нравится ей и то, что мужчины боятся влюбляться, нести ответственность, рисковать и менять что-то в своей деятельности, когда нужно спасти положение. Кроме того, считает Хакамада, мужчины легче впадают в депрессию в эти «турбулентные времена», а выбираются с большими сложностями, «потому что они боятся учиться, как быть счастливым».
«Они всем показывают, что они крутые, а на самом деле, сидят у себя дома и мучаются. Вот это меня раздражает в российских мужчинах, неоткрытость и несвобода внутренняя», — резюмировала она.
 Ещё 3 источника 
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