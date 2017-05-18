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Опрос: почти треть россиян не употребляет алкогольные напитки
Почти каждый третий россиянин не употребляет алкогольные напитки. Об этом свидетельствует исследование «Левада-центра».
По результатам опроса, проведённого с 21 по 24 апреля 2017 года, 29% респондентов не пьют алкогольных напитков.
При этом 30% опрошенных заявили, что пьют алкоголь реже одного раза в месяц, 16% — примерно раз в месяц.
По данным исследования, 30% пьющих людей употребляют за один раз приблизительно две рюмки водки, либо полбутылки пива или 1 литр пива.
Самые пьющие граждане готовы выпить за раз стакан водки, либо бутылку вина или 2 литра пива — таких людей среди опрошенных 16%.
Ранее в Минфине выступили с предложением протестировать продажу алкоголя в интернете, начав с защищённых российских вин и пива.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН рассказал о перспективах введения в России продажи алкогольной продукции через интернет.
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