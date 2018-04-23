Россияне рассказали, сколько денег нужно для счастья

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей в месяц. Это почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года.

Бедным, по мнению опрошенных, можно считать того, кто зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, богатым — человека с доходом выше 447 тыс. рублей. Порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, и составляет 22 тыс. рублей.

Для счастья в Москве нужно 212 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 166 тыс. В регионах счастливый человек должен зарабатывать не меньше 150 тысяч.

Такие данные в ходе опросов получил Superjob. В них приняли участие 2500 россиян. По данным портала, среди выпускников вузов самые высокие зарплаты — в IT-отрасли и начинаются от 80-100 тысяч даже у вчерашних выпускников вузов.