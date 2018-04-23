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Россияне рассказали, сколько денег нужно для счастья
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Россияне рассказали, сколько денег нужно для счастья 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 159 тысяч рублей в месяц. Это почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года.
Бедным, по мнению опрошенных, можно считать того, кто зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, богатым — человека с доходом выше 447 тыс. рублей. Порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, и составляет 22 тыс. рублей.
Для счастья в Москве нужно 212 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 166 тыс. В регионах счастливый человек должен зарабатывать не меньше 150 тысяч.
Такие данные в ходе опросов получил Superjob. В них приняли участие 2500 россиян. По данным портала, среди выпускников вузов самые высокие зарплаты — в IT-отрасли и начинаются от 80-100 тысяч даже у вчерашних выпускников вузов.
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