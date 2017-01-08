Жители США и ЕС признали Третью мировую неизбежной

Третья мировая война вполне вероятна, да и сама планета балансирует на грани тотального конфликта - такого мнения придерживаются многие жители крупных западных стран, которых опросила компания YouGov. Исследование охватило 9 тысяч человек из 9 стран, в том числе США, Великобритании и Франции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Independent

Опрос YouGov показал, насколько мрачны ожидания людей: так, в США около 64% опрошенных говорили, что мир близок к большой войне, и только 15% респондентов верят в оптимистичный сценарий.

В Великобритании о том, что война вполне ожидаема, говорили 61% опрошенных и лишь 19% были с этим не согласны.

«Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам», - считает директор отдела политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.

По его мнению, у американцев это объясняется тем, что они не знают, чего ждать от президентства Дональда Трампа

«Во Франции опасения связаны больше с угрозами терроризма», - считает он.

Кроме того, согласно данным опроса, 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.