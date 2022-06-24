Российские учёные придумали, как сделать взгляд роботов умнее

Учёные из Российского государственного гуманитарного университета придумали способ, как сделать взгляд человекоподобного робота-андроида осмысленным.

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Специалисты предложили сценарий движения глаз робота во время диалога с человеком, который бы позволил создавать иллюзию смены внутренних ментальных состояний, как у мыслящего существа. Для этого был проведён эксперимент, участниками которого стали 46 человек и два робота-андроида.

Были предложены три ситуации: в первой робот рассказывает историю испытуемому, во второй человек что-то объясняет андроиду, в третьей человек и робот вместе решают головоломку. После этого люди должны были оценить качество общения роботов.

Как отметили участники, наиболее правдоподобным, «живым» был робот, который менял траекторию взгляда. Было несколько вариантов. Когда робот что-то рассказывал, то смотрел собеседнику в глаза, то избегал прямого зрительного контакта. Когда робот решал вместе с человеком головоломку, его внимание переходило от партнёра к самой игре; а когда слушал историю, смотрел то в глаза, то на лицо рассказчика. Этот вариант взгляда выглядел наиболее эмоциональным.