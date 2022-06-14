В России разработали замену Telegram

Завершена разработка защищенного корпоративного мессенджера «Колибри», который позволяет безопасно обмениваться информацией и сводит к минимуму возможность ее утечек. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Ростех».

Разработкой мессенджера, предназначенного для устройств на ОС «Аврора» 4.0, занимаются совместно Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ) и компания «Открытая мобильная платформа».

В «Ростехе» подчеркнули, что решение создано на отечественной базе и поддерживает российские криптоалгоритмы, а также «имеет встроенные аппаратные средства защиты информации», благодаря которым пользователи могут подключаться к корпоративным облачным web-сервисам, не опасаясь информационных утечек.

Мессенджер входит в состав комплексного решения, включающего VPN-клиент «Колибри» и абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты, пояснили в госкорпорации.

«В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС «Аврора» разработанную ПНИЭИ технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты «Колибри», – заявил генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.