В Windows нашли встроенный VPN

Американская компания Microsoft добавила собственный VPN-сервис в браузер Edge, который по умолчанию встроен в операционную систему Windows. Об этом сообщает Neowin.

Отмечается, что VPN-сервис получил название Secure Network (Безопасная сеть) и в настоящее время доступен только для ограниченного круга участников программы тестирования Edge Insiders.

В Microsoft рассказали, что это упрощенный VPN, не требующий установки стороннего ПО или расширений для браузера. Функция позволит получить пользователям Edge безопасное соединение при работе в общедоступных сетях, где отсутствует защита конфиденциальности.

Использование Secure Network позволит скрыть свой IP-адрес, шифровать данные и направлять трафик через безопасную сеть на базе Cloudflare. Обход региональных ограничений с его помощью будет невозможен, пояснили в компании.