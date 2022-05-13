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1 час назад

В Windows нашли встроенный VPN

Газета.Ru

Американская компания Microsoft добавила собственный VPN-сервис в браузер Edge, который по умолчанию встроен в операционную систему Windows. Об этом сообщает Neowin.

В Windows нашли встроенный VPN
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что VPN-сервис получил название Secure Network (Безопасная сеть) и в настоящее время доступен только для ограниченного круга участников программы тестирования Edge Insiders.

В Microsoft рассказали, что это упрощенный VPN, не требующий установки стороннего ПО или расширений для браузера. Функция позволит получить пользователям Edge безопасное соединение при работе в общедоступных сетях, где отсутствует защита конфиденциальности.

Использование Secure Network позволит скрыть свой IP-адрес, шифровать данные и направлять трафик через безопасную сеть на базе Cloudflare. Обход региональных ограничений с его помощью будет невозможен, пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что последнее обновление Windows 11 заблокировало запуск некоторых приложений, в том числе Discord, Visual Studio и PowerShell.

Технологии,Наука и техника,Microsoft,
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