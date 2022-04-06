Аналоги Intel и AMD: мощные процессоры других производителей

Самые крупные производители процессоров для персональных компьютеров и игровых консолей — Intel и AMD — объявили о том, что уходят с российского рынка. И если сначала речь шла о поставках для промышленных нужд, то позже появилась информация о том, что ограничения затронут и рядовых пользователей. Конечно, еще пару лет назад такую ситуацию на рынке процессоров было невозможно вообразить, но сейчас в первую очередь возникает резонный вопрос — чем можно заменить.

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«Рамблер» выяснил, какие аналоги Intel и AMD существуют на рынке процессоров.

М1

Считается одним из ближайших конкурентов Intel и AMD. Компания Apple представила новый MacBook на базе собственного процессора М1. В его основе технология 5-нм и переработанная архитектура ARM, благодаря чему процессор отличается компактностью, экономичным энергопотреблением и при этом не требует дополнительного охлаждения.

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В планах компании отказаться от процессоров Intel в течение ближайших лет.

Zhaoxin

Компания принадлежит правительству Китая, которое контролирует и разработку, и производство чипов. Процессоры Zhaoxin считаются неплохими по качеству и доступными по цене, с большинством рабочих задач они справляются прекрасно.

Hygon Dhyana

Компания AMD подписала договор с китайской компанией Hygon в 2016 году. Согласно документу, AMD обязуется предоставить доступ к документации своей архитектуры Zen, что позволит на ее базе запустить местное производство процессоров. Так на китайский рынок вышли процессоры Hygor Dhyana, которые можно было назвать копиями AMD Ryzen и EPIC первого поколения на базе архитектуры Zen 1. Но компания продолжает развиваться, и отличий появляется больше, как и новых возможностей.

POWER

Производством этих процессоров занимается компания IBM, в начале нулевых они сотрудничали с Apple, но в конце концов уступили Intel. Потом от их чипов отказалась Xbox One Microsoft, и IBM сосредоточилась на выпуске серверных процессоров.

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Например, процессоры серии POWER9 — это 12-ядерные процессоры, которые выполнены по 14-нм техпроцессу. Им по силам обрабатывать 96 потоков — по восемь на одно ядро, тогда как для Intel и AMD потолок — два потока на ядро.

SPARC М8

Этот 32-ядерный 256-поточный процессор работает на частоте до 5 ГГц, имеет 64 МБ кэша L3. Этот процессор отлично работает с базами данных и во многом опережает Intel и AMD. Сейчас эти процессоры довольно широко применяются в серверах под управлением под управлением операционной системы Solaris.

SHAKTI

Разработкой этих чипов занимается Индийский технологический институт, который финансируется Министерством электроники и информационных технологий Индии. Работы по созданию процессора начались в 2016 году, а 2018 был показан первый образец. Процессоры серии Shakti E созданы по 180-нм техпроцессу, их тактовая частота до 100 МГц.

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Они подходят для встраиваемых решений — всевозможных датчиков, роботизированных платформ, контроллеров для управления двигателями и другого. О том, что продукция Shakti полностью заменит Intel и AMD говорить пока рано, но у компании есть серьезный потенциал для развития и государственная поддержка, впрочем, как и у китайской Zhaoxin.

Российские процессоры

«Байкал»

Российская компания Baikal Electronics озвучила сроки появления первых инженерных образцов в 2016 году. Через два года разработка была завершена, а в 2019 году налажено серийное производство. В планах компании было увеличить производство процессоров до 600 тысяч в год к 2025 году. В 2021 году российская компания iRU запустила производство настольных персональных компьютеров и моноблоков, созданных на базе отечественного ARM-процессора Baikal-M. Специалисты утверждают, что этот чип не уступает по своим характеристикам и возможностям Intel Core i3 7300T. Предполагалось, что первые партии продукции появятся в продаже в первом квартале 2022 года.

«Эльбрус»

Процессор «Эльбрус-8С» был разработан в 2014 году, а в 2016 году удалось запустить серийное производство. В 2018 году появилась модернизированная версия «Эльбрус-8СВ», серийное производство которого было назначено на 2020 год.

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Разработчики данного процессора поставили свой целью достичь пиковой производительности в 250 Gflops. В основе микропроцессора технология 28 нм, он имеет 8 процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой третьего поколения, кэш-память второго уровня общим объемом 4 мегабайта и третьего уровня объемом 16 мегабайт.

Главные отличительные черты процессоров «Эльбрус»:

принцип параллелизма операций, который позволяет выполнять на каждом ядре за один машинный такт до 25 операций неупакованных 32- и 64-разрядных данных и до 41 операции в векторном режиме, это дает высокую производительность при умеренной тактовой частоте;

технология динамической двоичной трансляции, благодаря которой эффективно исполняются приложения и операционные системы, распространяемые в двоичных кодах x86;

поддержка режима защищенных вычислений с особым аппаратным контролем целостности структуры памяти обеспечивает информационную безопасность использующих его программных систем.

Создание отечественного процессора стало частью политики правительства России по импортозамещению. Операционная система «Эльбрус» стала базовой для этих процессоров. Она построена на базе ядра Linux и поддерживает языки программирования C, C++, Java, Фортран-77, Фортран-90. В компании-разработчике нацелены и на реализацию более масштабных проектов в ближайшем будущем. Например, построить суперкомпьютер на основе серверов, работающих базе «Эльбрус-8С».

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