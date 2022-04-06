Аналоги Intel и AMD: мощные процессоры других производителей

Самые крупные производители процессоров для персональных компьютеров и игровых консолей — Intel и AMD — объявили о том, что уходят с российского рынка. И если сначала речь шла о поставках для промышленных нужд, то позже появилась информация о том, что ограничения затронут и рядовых пользователей. Конечно, еще пару лет назад такую ситуацию на рынке процессоров было невозможно вообразить, но сейчас в первую очередь возникает резонный вопрос — чем можно заменить.
«Рамблер» выяснил, какие аналоги Intel и AMD существуют на рынке процессоров.
Считается одним из ближайших конкурентов Intel и AMD. Компания Apple представила новый MacBook на базе собственного процессора М1. В его основе технология 5-нм и переработанная архитектура ARM, благодаря чему процессор отличается компактностью, экономичным энергопотреблением и при этом не требует дополнительного охлаждения.
В планах компании отказаться от процессоров Intel в течение ближайших лет.
Компания принадлежит правительству Китая, которое контролирует и разработку, и производство чипов. Процессоры Zhaoxin считаются неплохими по качеству и доступными по цене, с большинством рабочих задач они справляются прекрасно.
Компания AMD подписала договор с китайской компанией Hygon в 2016 году. Согласно документу, AMD обязуется предоставить доступ к документации своей архитектуры Zen, что позволит на ее базе запустить местное производство процессоров. Так на китайский рынок вышли процессоры Hygor Dhyana, которые можно было назвать копиями AMD Ryzen и EPIC первого поколения на базе архитектуры Zen 1. Но компания продолжает развиваться, и отличий появляется больше, как и новых возможностей.
Производством этих процессоров занимается компания IBM, в начале нулевых они сотрудничали с Apple, но в конце концов уступили Intel. Потом от их чипов отказалась Xbox One Microsoft, и IBM сосредоточилась на выпуске серверных процессоров.
Например, процессоры серии POWER9 — это 12-ядерные процессоры, которые выполнены по 14-нм техпроцессу. Им по силам обрабатывать 96 потоков — по восемь на одно ядро, тогда как для Intel и AMD потолок — два потока на ядро.
Этот 32-ядерный 256-поточный процессор работает на частоте до 5 ГГц, имеет 64 МБ кэша L3. Этот процессор отлично работает с базами данных и во многом опережает Intel и AMD. Сейчас эти процессоры довольно широко применяются в серверах под управлением под управлением операционной системы Solaris.
Разработкой этих чипов занимается Индийский технологический институт, который финансируется Министерством электроники и информационных технологий Индии. Работы по созданию процессора начались в 2016 году, а 2018 был показан первый образец. Процессоры серии Shakti E созданы по 180-нм техпроцессу, их тактовая частота до 100 МГц.
Они подходят для встраиваемых решений — всевозможных датчиков, роботизированных платформ, контроллеров для управления двигателями и другого. О том, что продукция Shakti полностью заменит Intel и AMD говорить пока рано, но у компании есть серьезный потенциал для развития и государственная поддержка, впрочем, как и у китайской Zhaoxin.
Российская компания Baikal Electronics озвучила сроки появления первых инженерных образцов в 2016 году. Через два года разработка была завершена, а в 2019 году налажено серийное производство. В планах компании было увеличить производство процессоров до 600 тысяч в год к 2025 году. В 2021 году российская компания iRU запустила производство настольных персональных компьютеров и моноблоков, созданных на базе отечественного ARM-процессора Baikal-M. Специалисты утверждают, что этот чип не уступает по своим характеристикам и возможностям Intel Core i3 7300T. Предполагалось, что первые партии продукции появятся в продаже в первом квартале 2022 года.
Процессор «Эльбрус-8С» был разработан в 2014 году, а в 2016 году удалось запустить серийное производство. В 2018 году появилась модернизированная версия «Эльбрус-8СВ», серийное производство которого было назначено на 2020 год.
Разработчики данного процессора поставили свой целью достичь пиковой производительности в 250 Gflops. В основе микропроцессора технология 28 нм, он имеет 8 процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой третьего поколения, кэш-память второго уровня общим объемом 4 мегабайта и третьего уровня объемом 16 мегабайт.
Главные отличительные черты процессоров «Эльбрус»:
Создание отечественного процессора стало частью политики правительства России по импортозамещению. Операционная система «Эльбрус» стала базовой для этих процессоров. Она построена на базе ядра Linux и поддерживает языки программирования C, C++, Java, Фортран-77, Фортран-90. В компании-разработчике нацелены и на реализацию более масштабных проектов в ближайшем будущем. Например, построить суперкомпьютер на основе серверов, работающих базе «Эльбрус-8С».
Оба российских процессора производятся на тайваньской фабрике TSMC в Синьчжу, пока их поставка в Россию приостановлена, но, вероятно, в обозримой перспективе найдется какое-то решение.