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48 минут назад

Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

Lenta.ruLenta.ru

Директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов заявил, что большая часть известных мессенджером используют называемое сквозное шифрование, которое базируется на создании криптографических ключей. В момент соединения они хранятся на телефоне абонента. Однако есть и более безопасные решения, сообщает агентство «Прайм».

Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иванов посоветовал россиянам отдать предпочтение мессенджерам, которые осуществляют обмен информацией среди пользователей с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или к другим телекоммуникационным сервисам оператора. Самыми безопасными он назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.

Ко второй группе мессенджеров стратег отнес корпоративные, которые созданы для решения внутренних задач организаций и корпораций. Такие приложения дополнительно защищены внутренними мерами безопасности.

«И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек», — заключил Иванов.

Технологии,Сергей Иванов,
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