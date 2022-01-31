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23 минуты назад

Ученые создали невидимые QR-коды

Ученые Массачусетского технологического института разработали невидимые для человеческого глаза штрихкоды и QR-коды, об этом сообщает официальный сайт института.

Ученые создали невидимые QR-коды
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Метки наносятся на предметы с помощью 3D-печати, в качестве материала используются два вида пластика – прозрачный и непрозрачный в инфракрасном диапазоне. Считать такие QR-коды и штрихкоды можно с помощью недорогой инфракрасной камеры.

По словам ученых, использование двух разных материалов делает картинку более четкой и контрастной.

Также специалисты отметили, что существует второй, менее удобный способ создания невидимых меток. Он предполагает, что в толщине пластика будет зашифрован двоичный код, видимый инфракрасной камере.

Глава группы исследователей Мустафа Дога Доган сообщил, что идея создания таких меток появилась после новостей о выходе смартфона с инфракрасной камерой. По его словам, он и его команда изучают возможность добавления инфракрасных камер в гарнитуры дополненной реальности. Тогда пользователь сможет мгновенно получать информацию о различных товарах, не тратя время на поиск QR-кода.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о новом способе мошенничества с QR-кодами.

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