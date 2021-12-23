«Роскосмос» затопил «Прогресс М-УМ»

Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» отстыкован от модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) и затоплен в Тихом океане, сообщает «Роскосмос».

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

Отстыковка корабля от станции произошла в 02:03 по московскому времени. Сведение с околоземной орбиты состоялось спустя 5,5 часа. Уцелевшие фрагменты корабля упали в 07:30 по московскому времени на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана.

В декабре издание Teslarati написало, что узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС можно оснастить международным стыковочным адаптером International Docking Adapter (IDA) и использовать для пристыковки американских космических кораблей Crew Dragon и Starliner.