В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
10 декабря

Минтранс: Коммерческое применение беспилотников начнется не позже 2025 года

Коммерческое использование беспилотных летательных аппаратов для перевозки грузов начнется в 2025 году по одному из вариантов, но это может произойти и раньше. Об этом рассказал начальник отдела промышленного развития Минтранса Антон Никифоров на площадке форума "Aeronext. Авиация будущего".

Коммерческое применение беспилотников начнется не позже 2025 года
Фото: ТАССТАСС

"Экспериментальные правовые режимы - это один из инструментов, на который возлагаются большие надежды. Это, скажем так, беспроигрышный вариант, что в 2025 году у нас все будет хорошо, но хотелось бы раньше", - сказал Никифоров. Он пояснил, что пока имеющиеся технологические барьеры не позволяют обеспечить безопасность воздушного пространства и для беспилотников, и пилотируемых воздушных судов.

Экспериментальный правовой режим предполагает, что беспилотники используются в различных сферах только в качестве эксперимента. В следующем году будут получены его результаты, которые можно будет использовать при нормативно-правовом регулировании. После завершения экспериментально правового режима Минтранс получит поручение правительства внести в нормативные правовые акты изменения для коммерческого использования беспилотников. Таким образом, изменения могут быть внесены к 2025 году

Но есть и другой механизм. Планируется уже в 2022 и 2023 годах частично внести некоторые изменение в правовую базу, которые расширят коммерческие права беспилотных воздушных судов без ущерба для пилотируемой авиации.

В конечном итоге скорость внедрения беспилотников будет зависеть от самих хозяйствующих субъектов, от того, как быстро они смогут подтвердить технологии, обеспечивающие безопасность использования беспилотников, отметил Никифоров.

Технологии,Антон Никифоров,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители