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Россияне массово пожаловались на сбои «Яндекса»

Алиса Селезнёва
7 часов назад

Пользователи заявили о перебоях в работе «Яндекса» в российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Россияне массово пожаловались на сбои «Яндекса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщения о проблемах появились около половины пятого утра, пик жалоб пришелся на период с 6 до 7 утра. Большинство пользователей пожаловались на веб-сайт (87%), проблемы с поиском (10%) и с авторизацией (3%).

Больше всего сбоев наблюдается у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Узбекистане и Турции.

А 4 октября произошло масштабное падение сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram. Они оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за внутренней ошибки компании Facebook. В основном на проблемы жаловались жители США и Великобритании, а также Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции.

Проблемы с доступом в соцсети и мессенджеры стали поводом для шуток интернет-пользователей. Они публиковали фотоколлажи, называли происходящее местью ранее забаненного в соцсетях бывшего президента США Дональда Трампа и вспомнили мем про россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых стали известны после отравления в Солсбери.

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