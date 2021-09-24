В Британии запустили в производство экопластик

Британский стартап по превращению пластика в воск начал набирать популярность в Азии, где особенно остро стоит проблема утилизации пластикатовых отходов. Об этом пишет Bloomberg. В Великобритании группа исследователей изобрела безвредный для планеты пластик. Он разлагается в воск. Европейская компания уже заключила сделку с поставщиком гиганта 7-Eleven на Тайване. Также британцы продали свою технологию одному из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics. На своем сайте Polymateria заявляет, что разработала первый в мире полностью биоразлагаемый пластик и запустила его с массовое производство Генеральный директор фирмы Найл Данн указал, что продукты Polymateria не оставляют микропластика (фрагментов длиной менее пяти миллиметров) в процессе разложения. Еще один плюс разработки – утилизация такого пластика не требует спецоборудования. В состав пластика вошли с десяток химических веществ, включая каучуки, масла и влагопоглотители, которые затем разрушают пластмассовые полимеры и превращают материал в воск. Далее этот воск, если он попал в природу - полностью переваривается бактериями и грибами. С помощью технологии Polymateria можно создавать как тонкую пищевую пленку, так и твердые материалы, как для стаканов. Тонкие упаковки разлагаются за 226 дней (для сравнения — обычный пластиковый пакет на свалке разлагается около тысячи лет). Этот же пластик можно использовать повторно. Каждый год 8,3 млрд пластиковых соломинок попадают в мировой океан. Только американцы потребляют 500 млн одноразовых пластиковых трубочек в сутки,.