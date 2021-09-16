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SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем

Lenta.ruиещё 14
1 час назад

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция ведется на сайте компании.

SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем
Фото: ReutersReuters

Ракета-носитель стартовала в 20:02 по местному времени (03:02 16 сентября по московскому) в рамках миссии Inspiration4. Ожидается, что полет продлится около трех суток.

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon запустили сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекмана, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется. Миссия Inspiration4 стала первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.

Ранее сообщалось, что 16 сентября может быть побит 25-летний рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей. После запуска благотворительной миссии SpaceX Inspiration4 на околоземной орбите может оказаться сразу 14 человек из США, Китая, России, Франции и Японии.

Технологии,Наука и техника,Джаред Айзекман,SpaceX,Соединенные Штаты,
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