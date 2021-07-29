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Онищенко развеял мифы о вакцинации против COVID-19

Lenta.ruиещё 2
21 час назад

Все созданные в России вакцины против COVID-19 действительно защищают от него. Такое мнение высказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова приводит «Парламентская газета».

"Басни": Онищенко развеял мифы о вакцинации против COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парад нелепостей мы должны закончить. И эти басни о том, что вакцины не защищают, что очень сильно мутирует коронавирус», — заявил Онищенко.

Он развеял мифы, связанные с вакцинацией, и объяснил, что против гриппа каждый год создают новую вакцину с другими штаммами, а что касается коронавируса, здесь уже второй год работают вакцины на один штамм. Сказать, что коронавирус более склонен к «генетическому дрейфу», чем грипп, нельзя, считает депутат.

По его словам, у некоторых после болезни или вакцинации действительно не вырабатывается иммунитет. Таких людей примерно пять процентов, резюмировал врач. Людям с такими особенностями особенно необходимо носить маски и перчатки. Он подчеркнул, что коронавирус очень серьезно влияет на кровеносную систему, может вызывать осложнения в виде тромбозов.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли объяснить повышенную выработку антител у пожилых людей после перенесенного коронавируса. Причина может быть в особенностях вируса или же в особенности поколения. Также они высказали мнение, что, если антител вырабатывается больше, это не всегда может быть полезно.

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