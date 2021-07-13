В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Китайцы начали раздавать привезенные с Луны образцы грунта

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад
Китайские ученые официально приступили к исследованию лунного грунта, доставленного на Землю в конце 2020 года миссией "Чанъэ-5".
Китайцы начали раздавать привезенные с Луны образцы грунта
Фото: Xinhua/Global Look Press via ZUMA PressXinhua/Global Look Press via ZUMA Press
Церемония передачи ученым образцов состоялась в Пекине. Всего 13 национальным институтам, участвующим в 31 научном проекте, было передано 17,4764 грамм грунта.
Миссия, в которую входили орбитер и посадочный аппарат с возвращаемой капсулой, был запущен 24 ноября 2020 года. 17 декабря на Землю было доставлено около 1731 граммов лунного вещества – впервые с 1976 года. 31 мая было объявлено, что ученые подали 85 заявок из 23 институтов, включая Министерство образования, Министерство промышленности и Академии наук, среди которых отбирались лучшие.
Несмотря на то, что все отобранные заявки относятся к китайским институтам, в Китайском национальном космическом управлении подчеркнули, что готовы к международному сотрудничеству в изучении образцов.
Ученые отметили, что ранее китайские специалисты принимали участие в исследовании образцов, привезенных американскими миссиями "Аполлон", взятых с более древних лунных участков.
Технологии,Наука и техника,Минобрнауки,РАН,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители