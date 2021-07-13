Китайцы начали раздавать привезенные с Луны образцы грунта

Китайские ученые официально приступили к исследованию лунного грунта, доставленного на Землю в конце 2020 года миссией "Чанъэ-5".

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Церемония передачи ученым образцов состоялась в Пекине. Всего 13 национальным институтам, участвующим в 31 научном проекте, было передано 17,4764 грамм грунта.

Министерство промышленности и Миссия, в которую входили орбитер и посадочный аппарат с возвращаемой капсулой, был запущен 24 ноября 2020 года. 17 декабря на Землю было доставлено около 1731 граммов лунного вещества – впервые с 1976 года. 31 мая было объявлено, что ученые подали 85 заявок из 23 институтов, включая Министерство образования Академии наук , среди которых отбирались лучшие.

Несмотря на то, что все отобранные заявки относятся к китайским институтам, в Китайском национальном космическом управлении подчеркнули, что готовы к международному сотрудничеству в изучении образцов.