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Россия занялась научным сотрудничеством для разработки сетей связи 6G

News.ru
45 минут назад
Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Россия прорабатывает варианты научной кооперации по разработке решений шестого поколения связи (6G). Об этом сообщает РИА Новости.
Россия занялась разработкой сетей связи 6G
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чиновник сообщил, что в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE. Это можно назвать одной из точек роста, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что российские учёные из «Сколтеха» разработали устройство, с помощью которого можно создавать компоненты для систем связи шестого поколения (6G). Оно открывает новые перспективы в разработке компонентов 6G-систем. Речь идёт о конвертерах сигналов из терагерцового в оптический диапазон.
Тогда в пресс-службе «Сколтеха» уточнили, что устройство может модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц. Сами исследования проходят в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколковского института.
Технологии,Наука и техника,Минпромторг,Россия,
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