Россия занялась разработкой сетей связи 6G

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Россия прорабатывает варианты научной кооперации по разработке решений шестого поколения связи (6G). Об этом сообщает РИА Новости.

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Чиновник сообщил, что в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE. Это можно назвать одной из точек роста, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что российские учёные из «Сколтеха» разработали устройство, с помощью которого можно создавать компоненты для систем связи шестого поколения (6G). Оно открывает новые перспективы в разработке компонентов 6G-систем. Речь идёт о конвертерах сигналов из терагерцового в оптический диапазон.