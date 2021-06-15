"Cмерть" Windows 10 намечена на 2025 год

Журналисты медиа обратили внимание на документ поддержки на сайте компании, касающийся Windows 10. В отредактированном файле содержится информация о том, что поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы заканчивается 14 октября 2025 года. По словам авторов, данное сообщение можно считать подтверждением того, что смерть Windows 10 намечена на 2025 год.
Также был сделан вывод, что следующая версия ОС точно не получит название Windows 10: «По крайней мере, с точки зрения маркетинга». Предполагается, что новая операционная система будет называться Windows 11, Windows Sun Valley («Солнечная долина») или как-то иначе.