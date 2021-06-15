"Cмерть" Windows 10 намечена на 2025 год

Журналисты медиа обратили внимание на документ поддержки на сайте компании, касающийся Windows 10. В отредактированном файле содержится информация о том, что поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы заканчивается 14 октября 2025 года. По словам авторов, данное сообщение можно считать подтверждением того, что смерть Windows 10 намечена на 2025 год.