«Готовьте тело»: как Безос заставляет сотрудников перерабатывать

Работники складов Amazon получают травмы гораздо чаще своих коллег из других компаний, сообщает «Би-би-си». Высокий коэффициент травматизма стал следствием постоянных переработок на объектах онлайн-ритейлера, которые игнорируются руководством, несмотря на массовые жалобы и даже акции протеста со стороны сотрудников. В методичках для кладовщиков даже отсутствует понятие «переработка» — там их называют «промышленными атлетами», призывая готовиться к нагрузкам, которые испытывают спортсмены при подготовке к соревнованиям.

Компания Amazon, которую на протяжении нескольких последних лет обвиняют в эксплуатации труда кладовщиков, решила наконец решить проблему переработок, она подошла к ней с неожиданной стороны, сообщает портал The Verge.

Во внутренней методичке для сотрудников, которую слили в сеть, журналисты обнаружили странный эвфемизм.

В ней отсутствует понятие «человека, который перерабатывает», зато присутствует термин «промышленный атлет» — именно так компания Джеффа Безоса призывает своих сотрудников воспринимать себя.

Кладовщикам рекомендуют «готовить свое тело» к нагрузкам, сравнимым с теми, какие испытывает спортсмен при подготовке к соревнованиям.

Методичка предупреждает, что некоторые сотрудники склада проходят в день около 13 миль (почти 21 км), сжигая в среднем 400 калорий в час. Также в ней даются советы по ведению здорового образа жизни, вроде диеты и здорового сна, чтобы соответствовать стандартам труда в Amazon. СМИ также обратили внимание на рекомендацию покупать себе обувь «в конце рабочего дня, когда ноги максимально распухли», чтобы не пережимать стопы — таким правилам обычно следуют марафонцы и туристы, которые ходят в многодневные пешие походы.

При этом Amazon не указывает, что спортсмены, на которых в идеале должны быть похожи сотрудники складов, тренируются на износ ради подготовки к конкретной дате соревнований, а также имеют дни на восстановление организма. Кроме того, они уделяют большое внимание правильному питанию и иногда спят днем, что является непозволительной роскошью для кладовщика, пишет издание. Таким образом, вместо того, чтобы снизить крайне высокую нагрузку на своих сотрудников и обеспечить их медицинской помощью в случае необходимости, Amazon предлагает им «тренироваться» на пределе сил, чтобы соответствовать должности.

Эта методичка кажется еще более пугающей на фоне недавнего исследования, проведенного при поддержке профсоюзов, на которое ссылается «Би-би-си».

Согласно ему, на 100 человек на складах Amazon приходится 5,9 серьезной травмы, что почти на 80% выше, чем средний коэффициент травматизма у других участников рынка.

Авторы исследования считают, что виной всему «одержимость темпами», присущая руководству компании Безоса.

В начале этого года Amazon оказался в центре скандала — тогда стало известно, что водители компании, которые развозят заказы клиентам, часто мочатся в бутылки, потому что не имеют возможности остановиться и сходить в туалет из-за очень строгих дедлайнов и наказаний для нарушителей. Руководство компании опровергло эту информацию, но впоследствии принесло официальные извинения после того, как в сети появились неопровержимые доказательства этого факта.