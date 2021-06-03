Анонсирована презентация новой версии Windows

Американская компания Microsoft проведет презентацию новой версии операционной системы (ОС) Windows 24 июня 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на приглашение на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

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Он заявил, что новое программное обеспечение (ПО) станет одним из "самых значительных" изменений в этом десятилетии в сфере ОС для персональных компьютеров. Так, в новой операционной системе будет обновлен дизайн, появятся дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Сначала новое программное обеспечение распространят среди инсайдеров, то есть тестировщиков программного обеспечения. Как отмечает агентство, что выход новой ОС на рынке намечен на осень текущего года. Ранее компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer.