AI на госслужбе: налоги с россиян стрясет искусственный интеллект

Как рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов, программа не выносит вердикты — только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трёх видов налогов: имущественного, транспортного и земельного.

Кроме того, в России заработает система отслеживания преступников через соцсети. Это будет единое автоматизированное рабочее место специалиста по расследованию злодеяний в интернете. Об этом сообщил в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

По его словам, программа позволит автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети. Силовик сможет загрузить в систему те данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше программа сама установит его личность.

В украинских судах планируют внедрить роботов. Им доверят рассмотрение несложных дел, передает агентство «РБК-Украина».

Как сообщается, работой над реализацией проекта по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины занимается министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия страны (ВСП).

По данным издания, в 2022 году в одном из районных судов будет запущен пилотный проект. Ожидается, что робот вместо судьи сможет рассматривать и выносить решения не по всем делам, а лишь по несложным, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и т. д.

Как заявил агентству заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий, суды при этом необходимо обеспечить надлежащим финансированием, в частности, во всех украинских судах должен качественно работать интернет.

Председатель правового комитета Рады Андрей Костин также указал, что адвокаты уже давно пользуются специальными автоматизированными программами для анализа документов в своей работе. Отмечается, что искусственный интеллект внедрен в работу судебных систем США Китая . Кроме того, Еврокомиссия в 2018 году даже приняла Этическую хартию о его использовании в судебных системах.

«Главное в рамках пилотного проекта — зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы», — сказал агентству Костин.

Он также выразил уверенность, что нужно будет принять законодательные, а также ряд подзаконных актов для того, чтобы система искусственного интеллекта могла быть применена.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила господдержки бизнеса, который осуществляет внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. На продвижение этого направления до 2024 года кабмин выделит почти 5,3 млрд рублей. Деньги будут распределяться на конкурсной основе.

Одной из уже одобренных мер поддержки в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» станут субсидии, которые компании смогут потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, зарплаты программистов, аренду офисов и обслуживание рабочих мест.

«Размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей»,— говорится на сайте правительства.

Кроме того, правительство планирует выделить до 2024 года 1,23 млрд рублей на следующие направления:

Финансирование профильного дополнительного образования, благодаря которому тысячи россиян должны получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по искусственному интеллекту.

Субсидирование разработки школьниками и студентами проектов, связанных с ИИ. Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку. В свою очередь, авторы смогут подготовить свои проекты к выводу на рынок.

Власти рассчитывают, что господдержка расширит применение ИИ в стране, а также простимулирует цифровую трансформацию экономики. Спрос на подобные технологии в России есть: в августе 2020 года сразу несколько ведомств заявили о готовности задействовать искусственный интеллект для своей работы. Его хотят применять в самых разных отраслях — от борьбы с «деструктивным контентом» до отслеживания сделок с биткоинами.

Еврокомиссия разделила виды искусственного интеллекта на четыре группы по степени опасности. Регулятор хочет ограничить использование ИИ в сферах, где он может угрожать обществу.

Системы ИИ с «неприемлемым риском», которые считаются явной угрозой безопасности людям, источникам их доходов и их правам, полностью запретят. Речь, в частности, идёт о приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю: есть, например, игрушки, поощряющие опасное поведение несовершеннолетних.

В эту группу также входят системы, которые позволяют властям составлять шкалу оценки граждан по различным параметрам. Такая есть в Китае. Местная система социального рейтинга отслеживает законопослушность, честность, потребительское поведение и другие стороны жизни гражданина.

транспорт и другую критическую инфраструктуру;

применение ИИ в роботизированной хирургии;

кредитный скоринг;

оценку надёжности доказательств в суде;

проверку подлинности проездных документов;

оценку экзаменов. К «высокорисковым» способам использования ИИ европейский регулятор отнёс:

Еврокомиссия предложила перед допуском на рынок систем ИИ с высоким риском тщательно проверять их на соответствие требованиям безопасности, надёжности, качества данных и т. д.

К системе ИИ с «ограниченным риском» отнесли чат-боты. По мнению регулятора, в случае с ними пользователей необходимо предупреждать, что взаимодействие происходит именно с ИИ, и тогда у людей будет возможность принимать осознанные решения.

В группу систем ИИ с «минимальным риском» попали видеоигры и спам-фильтры. В Еврокомиссии посчитали, что здесь технологии ИИ не несут никаких рисков для прав и безопасности граждан.

Первый российский человекоподобный робот Promobot стал сотрудником многофункционального центра «Мои документы» в Перми, сообщает РИА «Новости.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Как отмечается, андроид может копировать эмоции человека, общаться и отвечать на вопросы. Внешне он похож на девушку с русыми волосами и карими глазами.

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«Наша сверхзадача – сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Идеальная формула оказания услуг –внешность человека плюс общение по скрипту робота», –заявил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Как отмечается, образ робота был создан нейросетью на основе анализа фотографий тысяч российских женщин. В МФЦ робот способен самостоятельно принимать посетителей, он сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, права, нотариальные доверенности) и на основании этого формирует заявление. Затем посетитель подписывает бумагу, а робот отправляет ее в информационную систему «Мои документы».

Напомним, осенью прошлого года компания «Промобот» на Synergy Global Forum в Петербурге представила голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру его робота-двойника. Внешность робота полностью соответствовала «прототипу». Российские специалисты добились максимальной реалистичности. Для этого они создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что люди должны осваивать новые профессии, загодя готовясь к потере работы из-за роботизации. Темы развития технологий предприниматель коснулся в ходе форума «Новое знание», передаёт «Интерфакс».

Греф отметил, что совершенствование робототехники и искусственного интеллекта приведёт и к появлению новых рабочих мест. Однако связанные с потерей работы опасения остаются актуальными, признал председатель правления «Сбера». При этом он напомнил, что с подобной ситуацией люди уже сталкивались.

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Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтёры и прочие? — задал риторический вопрос Греф.

По оценке председателя правления «Сбера», 250 млн человек лишатся работы, когда будет «разрешено пятое поколение самоуправляемых машин».

За 10 лет до этого нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься, — развил мысль Греф.

Он призвал государственные органы и крупные корпорации создавать условия для переобучения кадров. Греф также отметил важность профессиональной подготовки в онлайн-режиме.

Онлайн обучение профессиональное, оно будет очень эффективным. Оно уже сейчас очень эффективно. И нужно создавать все эти возможности. И поэтому мы видим, что искусственный интеллект создаёт больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно — это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом, — заключил глава «Сбера».

Ранее стало известно, что численность сотрудников «Сбера» снизилась на 7,4 тысячи человек за первый квартал 2021 года. При этом количество служащих, занятых в сфере нефинансовых сервисов, выросло.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, считает Орешкин, где есть «монотонный умственный труд», приводит слова чиновника ТАСС.

Об искусственном интеллекте Орешкин высказался во время марафона «Новое знание», который транслировался на официальном сайте.

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Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд, — сказал Орешкин.

По его словам, искусственный интеллект сможет заменить бухгалтера, программиста базового уровня и переводчика. Количество людей, которые будут работать в этих профессиях, будет неуклонно снижаться.

Бухгалтеры, к слову, будут выполнять работу аудитора или персонального консультанта по налогам.

Как сообщалось ранее, численность трудоспособного населения в России продолжит сокращаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на экономические показатели, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на марафоне «Новое знание».

Президент России Владимир Путин заявил, что страна направляет на развитие искусственного интеллекта серьезные ресурсы. Об этом он заявил на конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) в рамках выступления по теме «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

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«Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра-послезавтра выветрится, пройдет», — отметил Путин. Президент заявил это в контексте сообщения о том, что Россия направляет на внедрение технологий ИИ серьезные финансовые и административные ресурсы. «И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику», — подчеркнул Путин.

Слова главы государства прозвучали на форуме по искусственному интеллекту. Путин также заметил, что история знает случаи, когда крупные корпорации и целые страны проспали технологический рывок и тем самым были сметены с исторической сцены.

На мероприятии Путин сообщил, что развитие искусственного интеллекта является основой для нового рывка в развитии всего человечества. По его словам, сквозные технологии будут проникать во все сферы жизни.

Кабмин России выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Как сообщается на сайте правительства, правила предоставления субсидий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. При этом размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели, — говорится в сообщении.

Власти также планируют утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. Коме того, документ предусматривает финансирование услуг по дополнительному образованию россиян в рамках прохождения специальных учебных программ по искусственному интеллекту.