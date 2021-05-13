На Energomach-хакатоне «Цифрового прорыва» участникам предложат решить 8 кейсов

Ижевск, Новочеркасск, Для участников второго в этом году полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» — хакатона Energomach («Умные города. Промышленность. ТЭК») — кейсодержатели приготовили 8 кейсов. Хакатон состоится 21-23 мая, он пройдёт на площадке 25-го РИФа — Российского интернет форума в пансионате «Лесные Дали» в Подмосковье и на других офлайн-площадках ИТ-хабов в регионах: Санкт-Петербург Волгоград , Тула, Нижний Новгород, Новороссийск Архангельск , Дубна.

Фото: пресс-служба конкурса "Цифровой прорыв" пресс-служба конкурса "Цифровой прорыв"

Участники хакатона Energomach смогут предложить свои решения для крупнейших игроков рынка по кейсам по предиктивной аналитике, искусственному интеллекту, машинному моделированию, геймификации и др.

1. Кейс от Росатома: визуализация эксплуатационной модели здания в режиме близком к реальному времени

Необходимо создать эмулятор изменения света, расхода электроэнергии, температурного фона на каждом этаже здания, эмулятор должен отправлять данные со скоростью 120Гц. Необходимо создать 3D-модель для браузера, которая будет изменять цвет в режиме 120Hz на прорисованной модели на основе полученных данных в режиме градиент.

Эмулятор необходим для визуального отображения текущего и прогнозного состояния различных объектов (зданий, сооружений) в различных аспектах-срезах (температура, освещённость, ресурсопотребление). Область дальнейшего использования: интеллектуальные системы управления зданиями и сооружениями.

2. Кейс от Минэнерго России: разработка интеллектуальной системы визуализации алгоритмов предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК

Участникам предлагается провести анализ данных (исторические данные термоточек/затоплений/землетрясений, другие открытые данные) и определить закономерности последствий неблагоприятных явлений, а также степень их влияния на сбои в работе объектов ТЭК.

В рамках решения кейса необходимо предложить алгоритмы предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и разработать программное решение визуализации данных.

3. Кейс от Минпромторга России: навигатор ГИСП — разработка цифрового помощника для проактивного взаимодействия с пользователями «Навигатора мер поддержки» государственной информационной системы промышленности (ГИСП)

ГИСП – платформа, обеспечивающая легитимное цифровое взаимодействие государства и промышленных предприятий по реализации ключевых мероприятий в целях развития промышленности.

С помощью цифровой платформы можно найти и получить меры поддержки, продать и закупить продукцию, найти партнеров и подрядчиков. На данный момент с помощью Навигатора мер поддержки можно подобрать подходящую меру поддержки по ряду критериев, включая размер предприятия, регион, отрасль, дату принятия НПА и др. Однако, данных критериев зачастую оказывается недостаточно, и предприятия вынуждены использовать альтернативные источники информации.

Для решения этой проблемы необходимо создание инструмента проактивного поиска, благодаря которому ГИСП сможет, на основе имеющихся данных, предлагать актуальные для предприятия меры поддержки, тем самым повышая уровень удовлетворенности от использования системы.

4. Кейс от ЯНАО шеринг: Создание региональной автоматизированной системы аренды и проката спортивного оборудования

Одним из индикаторов индекса IQ городов является наличие системы аренды и проката оборудования для ведения здорового образа жизни — велосипедов и самокатов.

Участникам предлагается создать региональную платформенную систему в Ямало-Ненецком автономном округе, которая может быть использована пунктами проката, спортивными объектами, а также иными заинтересованным компаниями в сфере услуг для предоставления качественного сервиса по аренде спортивного оборудования и популяризации здорового образа жизни населения.

5. Кейс от РЖД: SAFETY DOORS — разработка алгоритма детекции людей и посторонних объектов в области портала двери пассажирского общественного транспорта

Для предотвращения зажатия пассажиров механизмами дверей, которые могут привести к травматическим случаям, визуального контроля портала дверей человеком недостаточна.

В рамках решения кейса участникам конкурса предлагается разработать ИТ-решение детекции людей и посторонних объектов в области портала двери пассажирского общественного транспорта.

6. Кейс от «Транспортные инновации Москвы»: TRAFFIC HOOK — разработка IT-решения альтернативного способа сбора данных о транспортных потоках

Периферийное оборудование транспортного комплекса ежесекундно передает информацию о параметрах транспортных и пешеходных потоков на улицах города. Камеры фотовидеофиксации, видеонаблюдения, радиолокационные детекторы транспорта, индуктивные петли передают следующие данные: время проезда ТС, его скорость, ГРЗ, тип; загруженность, занятость, интенсивность направления и другие.

Установка камер видеонаблюдения подразумевает под собой дополнительное создание инфраструктуры. Радиолокационные детекторы также имеют недостатки. Помимо организации канала связи, требуется частая настройка оборудования в связи с ее составной сложностью.

В рамках кейса «Транспортные инновации Москвы» предлагает разработать IT-решение нового источника получения данных о транспортных потоках — виртуальных петель, способа сбора данных, который не потребует проведения дорожных работ и перекрытия движения.

7. Кейс от Администрации муниципального образования город Новороссийск: Разработка информационной системы «Единая карта жителя и гостя города»

С 2019 года Новороссийск реализует муниципальный проект «Умный город», направленный на цифровизацию городского хозяйства. Для удобства туристов, а также для местных жителей, необходимо разработать единую карту жителя и гостя города в формате уникального электронного пропуска.

Участникам предлагается создать сервис, с помощью которого можно будет осуществлять оплату проезда в транспорте, похода в музей, театр или на экскурсию, прохода в школу и бронирования кафе и ресторанов. Также необходимо предусмотреть возможность получения скидок и призов за активное пользование картой.

8. Кейс от Международного аэропорта Шереметьево: диспетчеризация работы аэропортовых служб с применением ГИС и элементов геймификации

В рамках решения кейса необходимо разработать рабочее место диспетчера аэропортовых служб и рабочее место полевого инженера для решения задачи очистки летного поля от снега в зимний период.

Рабочие места должны быть разработаны с применением:

Современных тенденций к построению UX/UI интерфейса диспетчера

Элементов ГИС (Геоинформационных систем)

Элементов геймификации работы диспетчеров (использование элементов RTS (Real Time Strategy) и MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) игр для организации работ на летном поле)

Аэропорт ищет решение, которые бы позволило:

Быстро и эффективно формировать задачи, и распределять ресурсы по задачам

Получать текущий статус общей задачи очистки летного поля от снега, задействованных ресурсах, прогноз завершения расчистки

Получать информацию о каждом из задействованных ресурсов (операторы, техника)

Рассчитывать необходимые ресурсы в зависимости от метеообстановки

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он входит в план мероприятий Года науки и технологий.

С марта по декабрь 2021 года будет проведено 8 хакатонов в рамках конкурса. В этом году конкурс пройдет уже в третий раз. Победители и призеры конкурса «Цифровой прорыв» получат денежное вознаграждение, а также дипломы и призы от партнеров. Общий призовой фонд конкурса составит 55 млн рублей.

Полуфиналы – хакатоны – в этом году пройдут по восьми темам: «Образование. Развитие кадров», «Медицина и здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».

Первый в этом сезоне хакатон — по теме «Образование. Развитие кадров» — прошел 16-18 апреля, а второй хакатон — по теме «Умные города. Промышленность. ТЭК» пройдет 21-23 мая 2021 года.