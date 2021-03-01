Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Словакии. Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ, который поступил в редакцию «Газеты.Ru». Таким образом, Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в ЕС, которое одобрило применение вакцины «Спутник V». «Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований „Спутник V“ в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии», — говорится в сообщении. Словакия получит первые дозы «Спутника V» уже 1 марта. «В Европе вакцина „Спутник V“ одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, поступило множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V». Ранее российские ученые заявляли, что «Спутник V» хорошо справляется с мутациями COVID-19.
Словакия вслед за Венгрией одобрила «Спутник V»
Фото: Газета.Ru
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