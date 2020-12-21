Что нужно сделать, чтобы приблизить Новый год

Этот год для многих стал настоящим испытанием: вынужденный карантин, переход на удаленную работу, невозможность уехать в отпуск и другие ограничения — все это стало причиной невероятной усталости. Поэтому мы все так ждем, когда же наконец раздастся бой курантов, знаменующий завершение всего старого и начало всего нового, и верим, что наступающий год будет другим. Рассказываем, что можно сделать для себя в эти суетливые дни и как создать атмосферу праздника.

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Украсить дом

Чем раньше вы начнете готовиться к Новому году, тем скорее он наступит. Пора достать все новогодние украшения из самых дальних коробок, возможно, среди них найдется та самая елочная игрушка, которая в детстве будоражила воображение и заставляла верить в волшебство. Если вы счастливый обладатель искусственной елки, то ее можно нарядить в любой момент, когда душа попросит праздника. Причем украшать можно не только елку — повесьте гирлянды-шторки на окна, скорее всего, вам не захочется их снимать как минимум до весны. Свечи, еловые лапы, рождественские венки, новогодние фигурки — вся эта красота поможет настроиться на ожидание праздника.

Приготовить вкусное

Новый год немыслим без традиционной еды, но кто сказал, что праздничные блюда можно есть только в день торжества. Растяните удовольствие, пусть сегодня будет селедка под шубой и мандарины, завтра оливье и бутерброды с икрой. А еще можно узнать, что подают к праздничному столу в разных странах мира, и каждый день готовить и пробовать новое. Например, в Германии пекут штоллен, в Англии зажаривают индейку, в Дании подают треску, в Нидерландах — пончики и соленые бобы. И конечно, не забудьте про имбирное печенье и глинтвейн — ароматы пряностей, апельсинов и вина создадут правильное настроение и позволят устраивать праздник каждый день.

Посмотреть кино

У каждого есть свой набор любимых фильмов, которые обычно хочется пересматривать перед Новым годом и во время каникул. Для одних — это «Гарри Поттер» и «Десятое королевство», для других — «Властелин колец», «Один дома» или «Реальная любовь». Составьте свой список лучших фильмов и смотрите каждый день по одному. Кстати, вместо привычного попкорна можно взять имбирное печенье и глинтвейн из предыдущего пункта. Онлайн-кинотеатры позволяют устроить киносеанс в любом месте и в любое время, даже если вы давно избавились от телевизора.

Сделать подарок себе

Для многих самой сложной задачей становится не дождаться праздника и переделать всевозможные дела, а выбрать подарки.

Этот год по всем параметрам можно назвать непростым, а значит пора нарушить традиции и сначала сделать подарок самому себе, например, новый ноутбук HUAWEI MateBook D14.

Почему именно этот гаджет? Во-первых, он очень красивый.

Модель весом 1,38 кг и толщиной 15,9 мм привлекает компактностью и лаконичным дизайном. Включается нажатием кнопки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, что дает доступ к системе без использования паролей. Ширина рамки всего 4,8 мм — благодаря этому экран кажется бесконечным, угол обзора 178° дает ощущение, сравнимое с просмотром фильма в кинотеатре. Ноутбук раскрывается почти на 180° — работать с ним удобно в любом положении.

HUAWEI MateBook D14 оснащён ультрасовременным процессором AMD Ryzen . Процессор производится по передовому технологичному процессу 7нм, который даёт массу возможностей для работы и развлечений. Видеокарта Radeon обеспечивает качественную обработку изображения, работа с таким устройством превращается в удовольствие. Аудиосистема с эффектом объемного звучания корректирует искажения и обеспечивает объемный реалистичный звук — слушать музыку, смотреть кино и играть можно без наушников. Система охлаждения работает быстро и бесшумно благодаря вентилятору Shark Fin 2.0, ноутбук не перегревается и работает без перебоев.

Мощная батарея отлично держит заряд целый день, а это значит, что не придется вскакивать на самом интересном месте и искать шнур, чтобы подзарядить ноутбук. В режиме просмотра видео батарея обеспечивает работу в течение 9,5 часа — за это время можно просмотреть целый сезон любимого сериала, не отвлекаясь ни на что. При этом глаза не устанут благодаря режиму защиты зрения от УФ-излучения, сертифицированному TÜV Rheinland.

Купить HUAWEI MateBook D14 можно у авторизованного партнера в магазине цифровой и бытовой техники DNS . Покупку можно совершить онлайн и оформить доставку домой или в ближайший магазин. Кстати, здесь же можно оформить карту лояльности и получить бонусы, которые пригодятся для других покупок.