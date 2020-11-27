Сбер покажет уникальные разработки в области искусственного интеллекта 

Сбер представит собственные новейшие разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Об этом сообщается на сайте компании.

Презентация состоится в пятницу, 4 декабря. В Сбере пообещали показать разработки, которые никогда до этого не демонстрировались публично. Также компания расскажет об ИИ-сервисах, которые уже успешно используются в медицине и финансовом секторе.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что благодаря онлайн-формату конференции ее аудиторией может стать весь мир.

«Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере», — подчеркнул Ведяхин.

В конференции AI Journey примут участие около 200 ведущих российских и международных специалистов, в том числе глава лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хинд, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоуренс ван дер Маатен и директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер.

В рамках AI Journey также пройдет онлайн-конференция для школьников и онлайн-мероприятие, посвященное разработкам в области машинного обучения и компьютерного зрения.

Как писал «Рамблер», ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в ближайшем будущем продукты без встроенного искусственного интеллекта не будут востребованы рынком, так как ИИ радикально меняет пользовательский опыт. Греф отмечал, что сейчас цифровизовано только от двух до пяти процентов всех отраслей, а 95-98 процентов — подлежат цифровизации.