Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Cтрельцов» в подписке за 1 руб.
Фильм «Cтрельцов» в подписке за 1 руб. Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете «Союз» на космодроме Куру 

РИА Новости и ещё 4 36 минут назад
Рогозин подтвердил брак в ракете «Союз» на Куру
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь.

"Негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", — написал он на Facebook.

Рогозин отметил "резкое падение ответственности и качества работы поставщиков".
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты к пуску. Бракованный клапан находился на одном из ее боковых блоков, его на днях заменят. Кроме того, после инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.
По словам собеседника агентства, дата пуска не сдвинется. Он назначен на 29 ноября.
Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М". Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск отложили на начало осени. Позже неполадки возникли и на запасном "Фрегате". В итоге старт сдвинули уже на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Последние новости
Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах Российское ПО появится на всех продаваемых в стране гаджетах Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
00:44
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
В мире Происшествия
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение