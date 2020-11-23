Запуск российских спутников «Гонец-М» перенесли

Запуск трёх российских спутников связи «Гонец-М», который был запланирована в космодрома «Плесецк» на 24 ноября, перенесли на 3 декабря.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, перенос запуска произошёл, чтобы заменить одну из деталей ракеты «Союз-2.1б».