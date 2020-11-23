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Запуск российских спутников «Гонец-М» перенесли на декабрь

Свободная пресса
1 час назад
Запуск трёх российских спутников связи «Гонец-М», который был запланирована в космодрома «Плесецк» на 24 ноября, перенесли на 3 декабря.
Запуск российских спутников «Гонец-М» перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, перенос запуска произошёл, чтобы заменить одну из деталей ракеты «Союз-2.1б».
«Предварительно, пуск назначен на 3 декабря», – подчеркнул собеседник агентства.
В «Роскосмосе» эту информацию не стали комментировать.

Справка «СП»

«Гонец» – российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов.
Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России.
Головным разработчиком является АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва», оператором и эксплуатирующей организацией — АО «Спутниковая система «Гонец»».
Технологии,Наука и техника,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,РИА Новости,
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