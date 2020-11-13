«В последнюю очередь»: когда в России появится связь 5G?

Строить вышки связи пятого поколения в России оказалось не только очень дорого, но и законодательно сложно. Эксперт ФБА «Экономика сегодня» рассказал, почему высокоскоростной мобильный интернет появится у жителей крупных городов не раньше 2023 года.

Одна из самых больших проблем на сегодня — это отсутствие необходимых частот.

«Развертывание вышек связи с высокочастотными установками стоит дороже, чем те, что имеются сейчас и работают на частотах 3,4 и 3,8», — комментирует ситуацию генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусов.

Строить новые вышки, на которых установят оборудование, способное работать с необходимыми частотами, тоже проблематично. По российскому законодательству, при строительстве может быть использовано только отечественное оборудование, а его пока в стране нет, утверждает эксперт.

«А еще российские технические регламенты и санитарные правила и нормы (СанПиНы) для передающих станций намного жестче, чем европейские или американские. Оборудование, установленное на крыше домов, или отдельно стоящие вышки должны вписываться в зарубежные регламенты по разным показателям, в том числе по потоку энергии. И если не скорректировать наши требования и зарубежные, то понадобится построить большее количество передатчиков», — поясняет эксперт.

Решить проблему можно двумя способами

Первый способ — построить больше передающих станций. Вместо одной, смонтированной по общемировым стандартам, потребуется пять, соответствующих российским требованиям. Объективных причин для таких строгих требований в СанПиН нет, уверяет собеседник ФБА «Экономика сегодня».

«Мы проводили свои исследования и можем точно сказать, что излучения, получаемые от микроволновой печи, намного сильнее, чем фиксируемые датчиками на расстоянии пяти метров от базовой станции. И то, что прописано в санитарных нормах как требования по безопасности на самом деле избыточно».

Второй способ — изменить СанПиНы. Сделать это тоже непросто.

«Санитарные нормы — это не только документы, регламентирующие установку различных конструкций и сооружений, и не то, что проверяет Роскомнадзор при введении в действие базовых станций. Нужно понимать, что отмена норм скажется на работе людей, занятых на производстве оборудования для вышек сотовой связи. Сейчас они работают на вредном производстве, и если отменить требования СанПиН, то «вредная» составляющая из их зарплат тоже пропадет, что, естественно, вызовет возмущение профсоюзов».

На решение всех проблем понадобится пара лет, считает Денис Кусков . По его прогнозу, пятое поколение будет отличаться от предыдущего тем, что оно будет развертываться не для частных лиц, а для корпоративных клиентов, представителей власти — b2b, b2g, поскольку те смогут «оплатить» строительство сетей последнего поколения. Частные лица будут подключатся к высокоскоростным каналам связи в последнюю очередь.

Скорее всего, население и само не будет торопиться получить 5G. Кроме страха перед слухами о вреде излучений, простых граждан будет отталкивать стоимость смартфонов, способных работать на необходимых частотах. Сейчас девайсы с поддержкой связи пятого поколения производят в ограниченном количестве, и стоят они на порядок выше аналогов, работающих в стандартных диапазонах.