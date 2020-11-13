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Эксперт рассказал, когда в России появится связь 5G 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
«В последнюю очередь»: когда в России появится связь 5G?
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Строить вышки связи пятого поколения в России оказалось не только очень дорого, но и законодательно сложно. Эксперт ФБА «Экономика сегодня» рассказал, почему высокоскоростной мобильный интернет появится у жителей крупных городов не раньше 2023 года.
Одна из самых больших проблем на сегодня — это отсутствие необходимых частот.

«Развертывание вышек связи с высокочастотными установками стоит дороже, чем те, что имеются сейчас и работают на частотах 3,4 и 3,8», — комментирует ситуацию генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусов.

Строить новые вышки, на которых установят оборудование, способное работать с необходимыми частотами, тоже проблематично. По российскому законодательству, при строительстве может быть использовано только отечественное оборудование, а его пока в стране нет, утверждает эксперт.

«А еще российские технические регламенты и санитарные правила и нормы (СанПиНы) для передающих станций намного жестче, чем европейские или американские. Оборудование, установленное на крыше домов, или отдельно стоящие вышки должны вписываться в зарубежные регламенты по разным показателям, в том числе по потоку энергии. И если не скорректировать наши требования и зарубежные, то понадобится построить большее количество передатчиков», — поясняет эксперт.

Решить проблему можно двумя способами

Первый способ — построить больше передающих станций. Вместо одной, смонтированной по общемировым стандартам, потребуется пять, соответствующих российским требованиям. Объективных причин для таких строгих требований в СанПиН нет, уверяет собеседник ФБА «Экономика сегодня».

«Мы проводили свои исследования и можем точно сказать, что излучения, получаемые от микроволновой печи, намного сильнее, чем фиксируемые датчиками на расстоянии пяти метров от базовой станции. И то, что прописано в санитарных нормах как требования по безопасности на самом деле избыточно».

Второй способ — изменить СанПиНы. Сделать это тоже непросто.

«Санитарные нормы — это не только документы, регламентирующие установку различных конструкций и сооружений, и не то, что проверяет Роскомнадзор при введении в действие базовых станций. Нужно понимать, что отмена норм скажется на работе людей, занятых на производстве оборудования для вышек сотовой связи. Сейчас они работают на вредном производстве, и если отменить требования СанПиН, то «вредная» составляющая из их зарплат тоже пропадет, что, естественно, вызовет возмущение профсоюзов».

На решение всех проблем понадобится пара лет, считает Денис Кусков. По его прогнозу, пятое поколение будет отличаться от предыдущего тем, что оно будет развертываться не для частных лиц, а для корпоративных клиентов, представителей власти — b2b, b2g, поскольку те смогут «оплатить» строительство сетей последнего поколения. Частные лица будут подключатся к высокоскоростным каналам связи в последнюю очередь.
Скорее всего, население и само не будет торопиться получить 5G. Кроме страха перед слухами о вреде излучений, простых граждан будет отталкивать стоимость смартфонов, способных работать на необходимых частотах. Сейчас девайсы с поддержкой связи пятого поколения производят в ограниченном количестве, и стоят они на порядок выше аналогов, работающих в стандартных диапазонах.
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